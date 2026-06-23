Найновіший зворушливий фільм на Netflix, який розчулить вас до сліз

Нещодавно на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра нової мелодрами, яка вже встигла підкорити серця багатьох глядачів. Йдеться про фільм "Повідомлення до Ізабелі", що вийшов на екрани 19 червня 2026 року.

У матеріалі 24 Каналу розповімо, чому саме ця стрічка може стати ідеальним вибором для тих, хто давно шукає по-справжньому зворушливу історію, здатну викликати сильні емоції та змусити плакати.

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"Повідомлення до Ізабелі": про що сюжет фільму?

В анонсі до фільму сказано: "Іноді Всесвіт залишає повідомлення". І не даремно. Саме навколо голосових повідомлень у стрічці "Повідомлення до Ізабелі" зав'язується глибокий емоційний зв'язок між двома людьми.

Сюжет розгортається навколо Джил, яка переживає втрату сестри. Дівчина від народження мала серйозні проблеми зі здоров'ям, і одного дня її життя обривається. Для Джил ця трагедія стає нищівним ударом.

Відчуваючи нестерпну самотність, вона намагається знайти спосіб упоратися з болем втрати. Щоб не втрачати зв'язок із сестрою хоча б символічно, Джил регулярно надсилає голосові повідомлення на її старий номер телефону. Вона ділиться своїми переживаннями, розповідає про повсякденні труднощі та непросте життя в Сан-Франциско. Проте дівчина навіть не здогадується, що всі її повідомлення потрапляють до агента з нерухомості з Остіна на ім'я Весс.

"Повідомлення до Ізабелі": дивіться онлайн трейлер фільму

Замість того щоб ігнорувати або видаляти ці записи, чоловік щодня чекає на нове повідомлення. Поступово він починає закохуватися в жінку, яку ніколи не бачив. Однак у цьому і криється головна проблема: його почуття народжуються на тлі чужого болю та втрати.

Фінал цієї історії покаже, чи наважиться Вес зустрітися з Джил особисто та зізнатися, що слухав її найпотаємніші сповіді, які зовсім не були призначені для нього.

Кому ідеально підійде цей фільм?

Фільм поєднує елементи комедії, драми та мелодрами. Глядачі, які вже встигли переглянути стрічку, називають її щемкою, зворушливою та надзвичайно теплою історією про втрату, надію, людську близькість і пошук себе. Це розповідь про те, як навіть після найтемніших періодів життя можна знайти сили рухатися далі та відкрити своє серце для нових почуттів.

Головні ролі в американській мелодрамі виконали Зої Дойч, Нік Робінсон, Нік Офферман, Лукас Ґейдж та Сієра Браво.

Якщо зараз вам непросто на душі й ви шукаєте справді емоційну та зворушливу історію, фільм "Повідомлення до Ізабелі" може стати чудовим вибором. Це одна з тих стрічок, які допомагають виплакати накопичені емоції, прожити власний біль і, можливо, відчути полегшення.