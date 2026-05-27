Якщо сподобався "Поза кампусом": 3 цікаві серіали зі схожою атмосферою

Останнім часом у мережі завірусився новий американський серіал "Поза кампусом", який уже встиг підкорити глядачів. Тож багато хто після перегляду восьми епізодів шукає схожі історії з такою ж атмосферою.

Саме тому в матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку серіалів, які можуть вам сподобатися.

"13 причин чому"

Американський драматичний серіал, який виходив упродовж 2017-2020 років. Сюжет розгортається навколо старшокласника Клея Дженсена, який отримує посилку з касетами від дівчини, що вчинила самогубство. На записах покійна Ганна розповідає про 13 причин, які підштовхнули її до такого кроку.

Переслуховуючи касети, Клей намагається зрозуміти, що саме стало причиною смерті дівчини, у яку він був безтямно закоханий. Серіал налічує чотири сезони. Якщо ви шукаєте історію зі схожою атмосферою до "Поза кампусом", зверніть увагу на цей проєкт.

"Як на льоду"

Це канадський серіал 2026 року, який можна переглянути на платформі Netflix. Історія налічує вісім епізодів і розповідає про колишню танцівницю, яка повертається на лід. Тепер поруч із нею новий партнер, однак їй досі важко забути колишнього хлопця, адже саме він був її першим коханням.

"Джинні й Джорджія"

Надзвичайно популярний серіал "Джинні і Джорджія" також може стати чудовим вибором для тих, хто шукає щось схоже на "Поза кампусом". Це американський драмедійний серіал, створений Сарою Ламперт, прем'єра якого відбулася у 2021 році.

У центрі сюжету – Джинні та Джорджія, донька й мама, які намагаються почати життя з чистого аркуша в новому місті. Однак минуле Джорджії дає про себе знати, а старі помилки знову нагадують про себе. Наразі серіал налічує три сезони по 10 епізодів кожен, а прихильники вже з нетерпінням очікують на прем'єру нових серій.

