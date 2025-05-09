Найкращий кримінальний бойовик на Netflix, який став фаворитом українських глядачів

Якщо наприкінці робочого тижня ви не знаєте, як правильно розслабитися, у нас є для вас чудове рішення. На стримінговій платформі Netflix оновили список найпопулярніших фільмів.

Серед стрічок, які глядачі переглядають найчастіше, опинився бойовик "Поза юрисдикцією". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет фільму.

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Про що сюжет фільму "Поза юрисдикцією"

Коли син Сари – колишньої елітної бійчині спецвійськ – таємниче зникає просто в стінах американського консульства, вона не чекає допомоги. Замість цього береться діяти.

Озброєна гострим розумом, бойовими навичками та давніми зв’язками, Сара розпочинає небезпечне розслідування, яке веде її до глибоко захованих секретів, що загрожують не лише її родині, а й безпеці цілої країни.

"Поза юрисдикцією": дивіться онлайн трейлер фільму

На її шляху – корумповані чиновники, тіньові змови та вороги з минулого, яких вона сподівалася більше не зустріти. Крок за кроком вона розплутує клубок зради, що тягнеться до самих вершин влади. Але чим ближче до правди, тим вищою стає ціна.

У стрічці зіграли: Джинн Гурсо, Дюгрей Скотт, Лера Абова, Кайоде Акиниємі, Аннабелль Манденг, Лара Бабалола, Іван Форлані, Самія Селіна Хофманн, Мелисса Холройд та інші.

До речі, повний та оновлений список найпопулярніших стрічок на Netflix ви можете знайти за посиланням.