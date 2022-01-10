Прем'єра "Ейфорія" 2 сезон: рідкісні кадри залаштунків та причина популярності
Джерело:24 канал
Нарешті шанувальники серіалу "Ейфорія" зможуть насолодитися новим другим сезоном. Прем'єра довгоочікуваної першої серії на HBO Max відбулась 9 січня 2022 року.
На першу серію другого сезону фанатам серіалу довелось чекати понад два з половиною роки!
Не пропустіть Від Гри престолів до Лари Крофт: ігрові автомати, створені за мотивами фільмів і серіалів
Допрем'єрний показ серіалу
Напередодні прем'єри серіалу на стримінговому сервісі HBO Max, 6 січня у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Ейфорія". Образ Зендеї, яка виконує роль головної героїні – Ру, здійснив справжній фурор! Актриса з'явилася в розкішній чорно-білій сукні та діамантових сережках Serpenti від Bulgari.
Цікаво, що Лоу Роуч, стиліст зірки, домовився про вбрання з архівної колекції Valentino. Це саме та культова сукня, якою Лінда Євангеліста здивувала публіку на показі весна-літо 1992 року.
Зендея та Лінда Євангеліста / Getty Images та інстаграм Зендеї
"Ейфорія" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу
Про що розповість другий сезон "Ейфорії"
Я можу сказати, що це важкий сезон. Ру так багато означає для мене, і я думаю, що вона багато означає для великої кількості людей. Це жорстоко, але такий персонаж, як мені здається, дійсно заслуговує на всі ці моменти екранного часу,
– поділилася актриса з виданням Entertainment Tonight.
Рідкісні кадри залаштунків серіалу
Причина популярності серіалу
У численних інтерв'ю на найочевидніше питання вікового рейтингу серіалу з позначкою "для дорослих" (18+) шоураннер "Ейфорії" Сем Левінсон завжди наголошував у своїх коментарях, що неповнолітнім дивитися проєкт не рекомендується, але їхнім батькам точно варто. Адже сюжет зосереджений на проблемах сучасних підлітків, спрямований на діалог між поколіннями.Цікаво, що прем'єра серіалу відбулась у червні 2019 році.