Прем'єра "Ейфорія" 2 сезон: рідкісні кадри залаштунків та причина популярності

Нарешті шанувальники серіалу "Ейфорія" зможуть насолодитися новим другим сезоном. Прем'єра довгоочікуваної першої серії на HBO Max відбулась 9 січня 2022 року.

На першу серію другого сезону фанатам серіалу довелось чекати понад два з половиною роки!

Не пропустіть Від Гри престолів до Лари Крофт: ігрові автомати, створені за мотивами фільмів і серіалів

Допрем'єрний показ серіалу

Напередодні прем'єри серіалу на стримінговому сервісі HBO Max, 6 січня у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Ейфорія". Образ Зендеї, яка виконує роль головної героїні – Ру, здійснив справжній фурор! Актриса з'явилася в розкішній чорно-білій сукні та діамантових сережках Serpenti від Bulgari. Цікаво, що Лоу Роуч, стиліст зірки, домовився про вбрання з архівної колекції Valentino. Це саме та культова сукня, якою Лінда Євангеліста здивувала публіку на показі весна-літо 1992 року.

Зендея та Лінда Євангеліста / Getty Images та інстаграм Зендеї Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам. "Ейфорія" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам. Про що розповість другий сезон "Ейфорії"

Варто лише зазначити, що сюжет другого сезону буде дуже важким, про це розповідала сама Зендея. Адже згадаємо, що її героїня продовжить боротися із залежністю від наркотиків, тому переживає справді непрості часи.

Я можу сказати, що це важкий сезон. Ру так багато означає для мене, і я думаю, що вона багато означає для великої кількості людей. Це жорстоко, але такий персонаж, як мені здається, дійсно заслуговує на всі ці моменти екранного часу,

– поділилася актриса з виданням Entertainment Tonight.

Рідкісні кадри залаштунків серіалу

Причина популярності серіалу

У численних інтерв'ю на найочевидніше питання вікового рейтингу серіалу з позначкою "для дорослих" (18+) шоураннер "Ейфорії" Сем Левінсон завжди наголошував у своїх коментарях, що неповнолітнім дивитися проєкт не рекомендується, але їхнім батькам точно варто. Адже сюжет зосереджений на проблемах сучасних підлітків, спрямований на діалог між поколіннями.

, що прем'єра серіалу відбулась у червні 2019 році.