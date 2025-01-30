Ризик, амбіції та жертви: новий український трилер "Дім за склом" змусить задуматись про важливе

"Дім за склом" – новий український трилер, який став справжнім відкриттям для вітчизняного кінематографа. Ця стрічка поєднує в собі елементи урбаністичного трилера та детектива, створюючи унікальний сюжет, який тримає в напрузі до останнього кадру.

Міжнародна прем'єра фільму відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в жовтні 2023 року, де стрічка отримала позитивні відгуки й привернула увагу міжнародної аудиторії. А вже 30 січня 2025 року прем’єра "Дому за склом" відбулася і в Україні.

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Про що сюжет трилера "Дім за склом"

Стрічка "Дім за склом" розповідає захопливу історію амбітної архітекторки Вікторії, життя якої раптово перевертається, коли її донька зникає разом зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Для Вікторії цей приголомшливий випадок стає не лише особистою трагедією, а й серйозною загрозою її кар'єрі та репутації. Водночас вона стикається з важливим професійним проєктом, від якого залежить її майбутнє.

Всі ці обставини змушують Вікторію прийняти складне рішення – вона вирішує взяти ситуацію під контроль і самостійно розпочати розслідування. Всі зусилля архітекторки спрямовані на те, щоб довести невинність доньки, розібратися в тому, що насправді сталося, і уникнути руйнівних наслідків для її особистого та професійного життя. Водночас вона намагається зберегти важливий проєкт, що може змінити її кар'єру, і не дати ситуації зруйнувати її майбутнє.

"Дім за склом": дивіться онлайн трейлер фільму

З кожним кроком, який Вікторія робить у своєму розслідуванні, вона постає перед труднощами та неочікуваними поворотами. Стрічка розкриває внутрішній конфлікт головної героїні, її боротьбу за справедливість, сімейні цінності та власне щастя, а також важливість прийняття рішень у критичні моменти життя.

Що відомо про створення стрічки

Зйомки фільму "Дім за склом" розпочались на початку 2021 року і тривали до лютого 2022 року. Це був інтенсивний період роботи, який вимагав від команди кінематографістів великої відданості та професіоналізму. Постпродукція стрічки проходила в кількох країнах, зокрема в Румунії, Польщі, Німеччині та Україні.

Фільм був створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а також компанії Директорія Кіно. Крім того, у виробництві брали участь численні кінокомпанії, серед яких Highbit Media, Cinelab, Nord Production, Black Photon, Сучасне Українське Кіно та D Facto Motion.

Головну роль виконала українська акторка Ірина Островська. У фільмі також знялися Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.