Виходить французький документальний фільм про російське вторгнення в Україну: де і коли дивитись

Суспільне покаже прем'єру французького документального фільму режисерів Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя — "Героям Слава!". Це вже третя стрічка Бернара-Анрі Леві про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

У документальному фільмі ви побачите інтерв'ю з військовими, волонтерами та місцевими жителями. На Кіно 24 дізнайтесь, що відомо про створення стрічки, де та коли можна буде подивитись фільм.

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Створення фільму "Героям Слава!": що відомо

У червні 2023 року Росія знищила Каховську дамбу на півдні України, спричинивши екоцид. У відповідь на це французький філософ, письменник, політичний журналіст і кінорежисер Бернар-Анрі Леві повернувся до України.

Він відвідав найнапруженіші райони України, включаючи Торецьк, Краматорськ, Покровськ та села навколо Бахмута, а також Херсон, Миколаїв та Одесу.

Бернар-Анрі Леві про фільм: дивіться відео

Фільм "Героям Слава!" знято у формі репортажів, що режисер веде з лінії фронту, затоплених населених пунктів після підриву Каховської ГЕС, у колишніх місцях утримання українських полонених, зруйнованих будівлях прифронтових міст, а також під час допитів полонених росіян.

Де і коли прем'єра фільму