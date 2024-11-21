Сюжет і перші відгуки: нова підліткова драма "Назавжди-Назавжди" підкорить українського глядача

21 листопада відбулася прем'єра нового українського фільму "Назавжди-Назавжди". Цей фільм є підлітковою драмою, створеною українською режисеркою Анною Бурячковою.

Про це повідомляє 24 Канал. Дія фільму розгортається на тлі подій 90-х років в Україні, що додає особливого контексту і глибини.

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Що відомо про фільм "Назавжди-Назавжди"

У прокат виходить український фільм "Назавжди-Назавжди". Світова прем'єра цієї кінокартини відбулася ще восени 2023 року на престижному Венеційському кінофестивалі, де фільм здобув значну увагу міжнародної аудиторії.

Після цього стрічку продовжили демонструвати на різноманітних міжнародних та українських кінофестивалях, де вона була високо оцінена. Фільм отримав численні номінації та нагороди, підкреслюючи його художню цінність і важливість на світовій кінематографічній арені.

Цей фільм, як серце підлітка. Б'ється нерівно, але пристрасно та сміливо, захоплюючи своєю відвертістю та жагою до життя,

– зазначає режисерка фільму.

За сюжетом фільму, історія розгортається навколо підлітків 1990-х років, які змушені стикатися з дорослими проблемами та труднощами, які з’являються на їхньому шляху. 15-річна Тоня, прагнучи знайти нове місце для себе та захист від старих проблем, вирішує змінити школу. Вона покидає навчальний заклад у центрі міста та переходить до іншої школи в спальному районі. Тут вона потрапляє до компанії підлітків, які живуть на межі відчайдушності та готові йти на будь-які ризики заради нових пригод та емоцій. Разом вони шукають неприємностей і нових вражень на околицях постсоціалістичного Києва, де все здається одночасно новим і чужим.

"Назавжди-Назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

У процесі адаптації до нового середовища Тоня закохується в одного з хлопців з цієї компанії – Журіка, що лише ускладнює ситуацію. Її дружба з Лєрою призводить до того, що Тоня починає відчувати романтичний потяг до брата Лєри, Сані. Ця заплутана і складна ситуація створює любовний трикутник, що змушує Тоню боротися зі своїми почуттями та внутрішніми переживаннями. Усе це супроводжується відчуттям хаосу і незрозумілості в її житті, яке поглиблюється через її складне минуле, що не дає спокою.

Минуле Тоні, яке вона намагається залишити позаду, постійно нагадує про себе, кидаючи виклик її новим дружнім і романтичним стосункам. Вона опиняється на перехресті, перед непростим вибором: чи зможе вона знайти свій власний шлях у світі, де все здається суперечливим і складним, чи загубить себе в цих заплутаних стосунках та емоціях, не здатна розібратися у своїх почуттях і бажаннях?

Перші відгуки на фільм "Назавжди-Назавжди"

У Києві вже відбувся допрем'єрний закритий показ фільму, який привернув увагу багатьох українських знаменитостей. Серед присутніх була велика кількість відомих акторів, режисерів та інших культурних діячів. Багато з них уже поділилися своїми враженнями від стрічки, відзначаючи, що фільм розповідає правдиву та непросту історію, яка, попри свою складність, є надзвичайно важливою та актуальною для українського глядача.

Актори, що вже побачили фільм, наголошують на тому, як потужна гра персонажів і чудовий саундтрек вдало підкреслюють емоційну глибину стрічки, додаючи їй особливого шарму. Кожен елемент фільму, від візуальних рішень до музичного супроводу, органічно доповнює загальну атмосферу, що робить перегляд ще більш захопливим і незабутнім.

Тому, якщо ви досі вагаєтесь, чи варто йти на цей фільм, не втрачайте часу – обов'язково придбайте квитки в кінотеатрі вашого міста. Це стрічка, яку точно варто побачити!