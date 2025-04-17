Найновіший трилер із напруженим сюжетом, який триматиме інтригу до кінця фільму

17 квітня відбулась премʼєра фільму "Під замком" у якому зіграв Ентоні Гопкінс. Якщо ви – фанат напружених трилерів, тоді ця стрічка точно буде відмінним вибором.

Ця кіноісторія про те, що усі випадковості – не випадкові. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет фільму.

Рекомендуємо Режисер "Сам удома" хоче вирізати сцену з Трампом з фільму, але боїться: "Це стало прокляттям"

Що відомо про сюжет фільму "Під замком"

Це мало бути звичайне пограбування, та все пішло зовсім не за планом.

За сюжетом, злодій залазить у розкішний позашляховик, але раптом двері зачиняються – і він потрапляє у пастку небезпечної гри на виживання.

На зв'язку із ним – таємничий голос, що стежить за кожним його кроком і ставить перед вибором: боротися за життя чи заплатити за скоєне. У цій машині не існує випадковостей, правил чи виходу.

"Під замком": дивіться онлайн трейлер фільму

У головних ролях зіграли Білл Скашґорд ("Носферату", "Воно", "Дедпул 2", "Пробивний чувак"), Ентоні Гопкінс ("Мовчання ягнят", "Батько") та інші.

До речі, якщо ви любите такі напружені стрічки, ми зібрали для вас 3 моторошні фільми, після яких ви не зможете заснути.