Це плювок у лице: прем'єра нового фільму "Кварталу 95", навколо якого розгорівся скандал

27 березня в Україні відбулась прем'єра нового комедійного фільму "Кварталу 95". Це стрічка "Раша гудбай", навколо якої уже розгорівся скандал.

У мережі опублікували уривок з кінокартини, де головна героїня, яка приїхала з Горлівки, прикривається Маріуполем і "Азовсталлю". У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет та що відомо про скандал навколо стрічки.

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Про що сюжет фільму "Раша гудбай"

У центрі сюжету героїня-пропагандистка, яка живе у місті Горлівка, окупованому російськими військами. Вона мала евакуюватись до Москви, але через непередбачувані обставини, героїня потрапляє на Захід України. Усе, що вона бачить там, перевертає її уявлення з ніг на голову.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

У ролях: Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Олексій Нагрудний, Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Гриша Горобчук.

Режисер – Олексій Кирющенко, який раніше знімав такі російські серіали, як: "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатами", а також українські – "Слуга народу", "Недотуркані".

Чому навколо стрічки розгорівся скандал

У фільмі головна героїня вчить сина розказувати, що вони вибрались з Маріуполя і ховались від бомб на "Азовсталі".

Не треба казати, що ми з Горлівки. О, краще скажемо, що ми з Маріуполя. Що ми жили на Азовсталі під бомбами,

– цитата з фільму.

Олександр Бухтіяр – співзасновник проєкту Мобільні лікарі та переселенець із Маріуполя, опублікував у фрагмент фільму у соцмережах. Чоловік засудив те, що героїня у фільмі згадує про місто Марії та "Азовсталь" у гумористичному контексті.

"Ви хоча б були на Азовсталі? Ви знаєте, що там відбувалося? Ви знаєте, що відчували люди, які там були? Ви розумієте, що таке на цьому Азовсталі вийти заміж та стати вдовою за три дні? Ви знаєте скільки людей з окупованих територій йшли пішки під бомбами на підконтрольні території України? Ви взагалі розумієте, хто там був?", – пише Олександр.

Ви взагалі розумієте скільки людей чекають визволення на Донбасі? Ви взагалі розумієте як знущаються з будь-яких проявів українського патріотизму там? ВИ ЗНАЙОМІ З ПАРТИЗАНСЬКИМИ РУХАМИ ТА ЖОВТИМИ СТРІЧКАМИ?,

– емоційно зазначив Бухтіяр.

У коментарях люди підтримали Олександра, зазначивши, що цей фільм – це плювок в обличчя всім тим, кому вдалось вибратись звідти живими. Коментатори пишуть, що такий гумор, та й ще під час війни, коли окупованих міст побільшало, є абсолютно недоречним.