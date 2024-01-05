Найочікуваніший фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін": відома дата виходу

Попри загарбницьку масштабну війну, прокат українського фільму за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стартує з 21 березня 2024 року в усіх кінотеатрах України, які наразі мають можливість продовжувати активну діяльність.

Фільм занурює глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Та особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

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Скоро прем'єра фільму "Я, "Побєда" і Берлін": про що сюжет

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера.

Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов'язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть.

Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Створення стрічки відбулося задовго до повномасштабної війни

Фільмування стрічки відбувалося в умовах жорстких обмежень під час карантину у 2020 році. Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Це по-справжньому національний і дуже очікуваний фільм. Ми разом з командою фільму пишаємося спільною і дуже особливою для нас роботою. Важливим є те, що це фільм із соціальною місією, оскільки левова частина прибутків від прокату буде направлена нами до Фонду Скрябіна для допомоги захисту нашої держави,

– кажуть продюсери фільму.

Окрім наявності цікавого сюжету, у фільму надзвичайна музична складова, над якою працювали настільки натхненно, що створили безпрецедентну для українського кіно колаборацію – улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму найвідоміші українські топвиконавці.

Ми – мрійники, не менш віддані та натхненні, ніж наш Кузьма, і наше бажання – щоб якомога більше людей дивилось якісне українське кіно. Наша перемога ще попереду, але зараз, за допомогою "Побєди", ми хочемо подарувати вам мить радості й світла,

– поділилась редакторка фільму.