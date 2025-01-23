Романтика, авантюри та пристрасть: чому варто подивитись фільм "Коли ти вийдеш заміж"

Усі українські кіномани з нетерпінням чекали прем'єру нової комедії "Коли ти вийдеш заміж?", яка відбулась уже сьогодні. Це довгоочікуваний фільм, в якому драму змінює легкий гумор, а основні теми стосуються любові, дружби, пошуку свого місця в житті. Режисер Олексій Комаровський запрошує глядачів у захопливу подорож у світ цієї романтичної кіноісторії.

В ексклюзивній розмові Кіно 24 він поділився подробицями роботи з Наталкою Денисенко, натякнув на можливість показів фільму на міжнародних платформах, а також зізнався, кому точно варто подивитись цей фільм. Комедія обіцяє стати справжнім хітом, що розвеселить глядачів і змусить задуматися про важливі життєві питання.

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Нова українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" – найочікуваніша прем'єра року

"Коли ти вийдеш заміж?" – це фільм, що поєднує у собі гумор, романтику та глибокі життєві питання, які розкриваються через мистецтво, дружбу та любов.

Ще у 2017-2020 роках, дивлячись на світові кінобестселери, такі як "8 подруг Оушена" з Сандрою Буллок, "Шпигунка" з Меліссою Маккарті я завжди вдавався в питання: чи можна в Україні створити подібну міжнародну романтично-авантюрну історію? Не просто локальну комедію з місцевими проблемами, а кіно, яке буде зрозумілим у багатьох країнах світу. Тоді це здавалося неможливим. Але настали важкі часи для нашої країни, і ми змогли перевернути нашу кіноіндустрію, направивши її у зовсім новий бік – на Захід,

– каже режисер фільму.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

Провідні ролі у стрічці дісталися зіркам українського кіно – Наталії Денисенко, Тарасу Цимбалюку та Антоніні Хижняк. На українських екранах вперше з'являться новачок Павло Текучев та хорватський актор Домагой Янкович, що додасть фільму міжнародного колориту.

"Домагой з першої хвилини вразив мене своєю харизмою. Це був той випадок, коли я вже не міг уявити героя Антоніо в виконанні іншого актора. Його голос, манери, типаж – все це ідеально передавало характер персонажа. Я навіть назвав його хорватським Едріаном Броуді. Крім того, він чудово опанував українську мову, адже Антоніо мав говорити саме українською", – зазначає Комаровський.



Олексій Комаровський / Фото пресслужби

До виробництва фільму "Коли ти вийдеш заміж?" долучились одразу чотири країни: Україна, Хорватія, Латвія та Словаччина. За словами режисера, саме Україна стала ініціатором цієї співпраці, виступивши ідейним, творчим і організаційним лідером копродукції.

Ми усвідомили, як важливо продемонструвати світу, що навіть під час війни ми здатні працювати, зберігати нашу кіноіндустрію та шукати можливості для її розвитку разом із західними партнерами,

– зазначає Комаровський.

Зйомки стрічки проходили в три етапи, залежно від локацій: у Києві, Львові та Хорватії, в старовинному містечку Третього століття Ровінь. Воно колись було частиною Візантійської імперії та Венеційської республіки. На цьому історичному узбережжі знімався не один голлівудський фільм. До слова, фільм був створений виключно коштом приватних інвесторів.



Фільм "Коли ти вийдеш заміж?" / Фото пресслужби

Наталка віддала ролі 100% себе, – Олексій Комаровський про головну роль Наталки Денисенко

Головну героїню зіграла одна з найпопулярніших українських акторок – Наталка Денисенко. Як зазначали самі актори під час розмов: "Комаровський спробував майже всіх топ-акторів". Режисер дійсно зустрічався з багатьма, і кожен з українських артистів заряджав потужною енергією. Однак на головну роль таки погодили саме Денисенко.

Наталка віддала ролі 100% себе: вона спала лише 3 години на добу, стрибала в холодний басейн вночі в літній сукні при температурі +10°C, танцювала 7 дублів поспіль шалений танець під Вєрку Сердючку в холодну ніч, сіла за кермо вінтажного кабріолета Мерседеса 70-х років, виконувала трюки й навіть вперше оголилась в кадрі,

– ділиться Олексій.



Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / Фото пресслужби

Прокат стрічки запланований не лише в Україні, а й за кордоном. Як зазначає Олексій Комаровський, покази відбудуться в країнах Центральної та Східної Європи, а також у країнах Адріатики. Окрім того, фільм був представлений на кіноринках у рамках Каннського та Венеційського кінофестивалів, і партнери-продюсери вже провели переговори з потенційними іноземними партнерами, серед яких – всесвітньо відомі медіагрупи.

Комерційний кінопрокатний ринок Європи досить консервативний, і в першу чергу він орієнтується на захист власних інтересів та потреб своїх громадян. Однак є й міжнародні платформи, такі як Netflix, HBO, Apple, а також українська платформа Sweet.tv, яка набирає популярності в європейських країнах. Тому покази фільму на цих платформах цілком ймовірні,

– каже Комаровський.



Зйомки фільму "Коли ти вийдеш заміж?" / Фото пресслужби

Чому стрічка "Коли ти вийдеш заміж?" вартує вашої уваги

Режисер зазначає, що головне бажання всієї творчої команди – щоб глядачі відчули позитив, усмішку, легкість та самоіронію. Вони прагнули, щоб фільм викликав у серці ностальгію, надію, натхнення та радість. І, звісно, не обійшлося без снобізму – деякі сцени дійсно можуть бути несподіваними, адже стрічка не боїться грати з очікуваннями глядачів!

Ця комедія стане чудовим вибором для тих, хто любить легке, але захопливе мас-маркет кіно з елементами авантюрних пригод. Фільм подарує вам цікавий погляд на світове мистецтво, картини Поля Гогена і Ван Гога, а також вразить специфічним гумором. Красива атмосфера середземноморських пейзажів додає особливого шарму, а на тлі всього цього звучать найвідоміші українські саундтреки від Монатіка, DOROFEEVA, Сердючки та KOLA, а також арії Джузеппе Верді.

Якщо ви любите романтичні сцени та не боїтесь ексцентричної зради, ця стрічка саме для вас! Вона розповідає про пригоди двох шалених подруг, життя яких пішло трохи не за планом,

– зазначає режисер.



Олексій Комаровський / Фото пресслужби

Варто зазначити, що фільм має вікове обмеження, тому перед відвідуванням прем'єри варто ознайомитися з рекомендаціями для глядачів. Однак, якщо ви готові до нових вражень, це кіно обов'язково залишить у вашій пам'яті незабутні емоції. Запрошуємо вас прийти на прем'єру разом з друзями та поринути у світ, сповнений гумору, пригод і захопливих моментів, які ви точно запам'ятаєте!