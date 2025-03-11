Що подивитись в кінотеатрах всією сім'єю: найновіший казковий блокбастер

Казковий блокбастер для всієї родини "Королівські пригоди" вийшов у всеукраїнському прокаті з 6 березня! Створений за мотивами класичної казки про приборкання норовливої принцеси від авторки "Трьох горішків для Попелюшки".

Нещодавно відбувся прем'єрний показ нової анімаційної стрічки. Ведучим вечора став Саша Задорожній (радіо П'ятниця). Про це повідомляє 24 Канал.

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Відбулась прем'єра мультфільму "Королівські пригоди": що відомо

Зірки та блогери разом з дітьми та родинами завітали на прем'єрний показ нової анімаційної стрічки "Королівські пригоди" у столичний кінотеатр "Оскар" у ТРЦ Gulliver.

"Королівські пригоди": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Серед гостей презентації були: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, Влад Волошин, Усвідомлена, Дмитро Тодорюк та Андрій Сторож (гурт АВІАТОР), Маша Данілова, SOFO, VOLT BAND, Яна Прядко, Олена-Крістіна Лебідь, KAROOKA, Христина Марті, Макс Гордєєв, Ольга Старовойт, Шершньова Олена та інші.

До речі, якщо ви надаєте перевагу перегляду стрічок онлайн, то днями відбулась прем'єра нового українського серіалу "Ключі від правди".

Головні герої "Королівські пригоди" – принц і принцеса – співають голосами відомих українських виконавців Анни Добриднєвої та Vlad Darwin. Артисти стали головними гостями допрем'єрного показу. Влад та Аня фотографувались зі всіма та роздавали автографи.

Я вперше озвучив спів персонажа в анімаційному фільмі – і це був не просто персонаж, а принц! Цей досвід справді захопливий. Саундтрек написав композитор, який пише для Disney. Мені дуже сподобався фінальний результат. Фільм надзвичайно динамічний!

– сказав Vlad Darwin.

Під час презентації діти могли виграти подарунки від партнерів – торти від БКК та запрошення у захопливий MinilandUA.

Мультфільм яскравий і динамічний, а музика – справжнє задоволення! Я з нетерпінням чекала на прем'єру. Тож тепер з радістю отримую відгуки глядачів,

– зазначила Анна Добриднєва.

Зазирніть на студію, як артисти записували саундтрек "Королівські пригоди" – Анна Добриднєва і Vlad Darwin показують, як народжувалася ця унікальна музична частина мультфільму.

За сюжетом, в одному королівстві, у доброго короля була красива, але дуже пихата донька-принцеса, яка ніяк не погоджувалася виходити заміж. Та одного дня прекрасний принц із сусіднього могутнього королівства закохався у неї без тями. Щоб приборкати норовливу принцесу, він вирішив потрапити до палацу під виглядом садівника та завоювати її серце.