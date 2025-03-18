Перший оригінальний історичний мюзикл: що відомо про проєкт "МУР Ти (Романтика) в кіно"

Творче об'єднання МУР та FILM.UA Group представили другий офіційний трейлер фільму та повідомили про відкриття передпродажів квитків на мюзикл в кінотеатрах. У всеукраїнський прокат стрічка вийде 10 квітня.

Квитки на екранізацію першого оригінального історичного мюзиклу в кінотеатрах вже можна придбати за посиланням. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про проєкт.

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"МУР. Ти [Романтика] в кіно": що відомо про проєкт

Мюзикл "МУР. Ти [Романтика] в кіно" дає можливість пізнати українських письменників минулого сторіччя як живих людей, а не імена з підручників. Історія розповідає про події у будинку "Слово" в Харкові, в якому на початку XX століття радянська влада вбила сотні представників української творчої еліти.

"МУР. Ти [Романтика] в кіно": дивіться онлайн трейлер проєкту

У трейлері глядачам відкривається життя митців Розстріляного відродження: переплетіння романтичного й трагічного, щирих емоцій та ефектної постановки, музики, віршів та справжнього драйву. Другий трейлер знайомить із метафорами та сенсами, закладеними у самому фільмі.

Зйомки стрічки відбулися влітку 2024 року. Запис вистави тривав два дні, а щоб відтворити атмосферу театру на кіноекрані, знадобилося 12 камер. Для зйомки актори зіграли виставу декілька разів: у перший день відбулося її фільмування цілком, на другий – відзняли з глядачами із клубу поціновувачів творчості обʼєднання, а після був основний запис.

Минулого року театральну постановку побачило понад 60 тисяч людей, тож повернення мюзиклу, який вже став легендарним, на екрани, дозволить прихильникам проєкту знову пережити ці емоції, а новим глядачам – зануритися в історію Розстріляного відродження та побачити класиків української літератури близькими та сучасними. Виробником кінотеатральної версії мюзиклу стала FILM.UA Group.

У нас неймовірна театральна культура: вистави Івана Уривського, харківські театри, спадщина Курбаса та Куліша... Але, на жаль, все це може не зберегтися для історії, бо в нас не прийнято професійно записувати вистави. Ми, МУР, хочемо це змінити. 10 квітня вперше в історії українська вистава буде йти в кіно. "Ти [Романтика]" чекає на тебе. Приходь і стань частиною змін,

– проєкт МУР про мюзикл в кіно.

Прем'єра фільму "МУР. Ти [Романтика] в кіно" – 10 квітня.