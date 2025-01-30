Побачити війну іншими очима: відбулася прем'єра фільму про бійців Міжнародного легіону ГУР

У прокат вийшов фільм "Одного літа в Україні", у якому можна почути історію іноземних добровольців на війні. Кадри бойової роботи, підготовка бійців під час тренувань та їхні роздуми про життя і війну – все це точно не залишить байдужим.

Представник Міжнародного легіону ГУР Володимир розповів 24 Каналу, що головними героями фільму є громадянами США, які долучилися до підрозділу. Вони поділилися тим, як виглядає війна очима американських військовослужбовців.

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Про шлях хлопців "з іншого світу"

Один з бійців, який є командиром групи, вже отримав українське громадянство. А загалом всі герої фільму розповідають про свій шлях та як все виглядає з іншого боку. Бійці вчать, що можна бути щасливими та насолоджуватись життям навіть у найгірших та найважчих обставинах.

Фільм створювали у тісній співпраці команди Вавилон 13. Головним режисером був Володимир Тихий. Група офіцерів Міжнародного легіону ГУР сприяли та забезпечували знімальний процес, фактично продюсували його зі свого боку.

Коли я проходив відбір у розвідувальний орган, то навіть не мріяв, що стану співпродюсером повнометражного фільму. Знімальні групи приїжджали до нас, відвідували тренувальний табір і проводили дуже багато часу з хлопцями,

– розповів Володимир.

Це відбувалось влітку 2024 року, а загалом фільм розповідає про період з весни до осені 2024. Знімальна група їздила з бійцями в район виконання бойових завдань та знімала весь процес, бачила, як хлопці готуються, що вони відчувають, як спілкуються та жартують.

Як іноземні бійці поставилися до знімань

На самому початку ще не було розуміння, у який масштабний проєкт все виллється. Були хлопці, які хотіли залишитися анонімними, були такі, про яких вже добре відомо в медіа й навіть на ворожих інтернет-ресурсах. Всі розуміли, що фільм важливих для підрозділу й для покращення розуміння між українською аудиторією та західною.

"З самого початку був фокус на західну аудиторію, щоб вона розуміла, що насправді відбувається в Україні. Також важливо показати війну через призму західного менталітету та їхнього бачення світу", - додав представник Міжнародного легіону ГУР.

Прибуток з фільму піде на допомогу Міжнародному легіону

Кожен квиток, який купує глядач, буде перераховуватися до офіційного благодійного фонду Міжнародного легіону ГУР. На ці кошти планують закупляти кастомізовані FPV-дрони для виконання специфічних завдань. У підрозділі дуже потужна компонента операторів БпЛА. Це хлопці, які вражають танки на дистанціях 30 кілометрів.

Якщо глядачам не вийде потрапити на фільм, але вони хочуть підтримати Легіон, то вся інформація про актуальні збори є у їхніх соціальних мережах. За кожен донат будуть дуже вдячні.

Фільм вийшов у прокат 30 січня 2025 року. Цього дня заплановані 2 покази у Львові. Далі, 31 січня, відбудеться прем'єра у Тернополі, опісля – Івано-Франківськ та Одеса.

Це прем'єрні покази, на яких будуть присутні головні герої, команда Вавилон 13. Після кожного перегляду відбувається автограф-сесія, відповіді на запитання, ви зможете спілкуватися з хлопцями, які знімалися у фільмі,

– розповів Володимир.