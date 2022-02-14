Прем’єри 2022 року: Warner Bros. презентувала трейлер з проєктами кіновсесвіту DC
Warner Bros. опублікувала відео, де показала фрагменти з усіх супергеройських фільмів, що вийдуть у 2022 році. Більше про них читайте на Кіно 24.
У трейлері показали сюжети з "Бетмена", "Чорного Адама", "Флеша" та "Аквамена 2". Деякі з тизерів ми вже бачили раніше.
Не пропустіть Створено в Голлівуді: в яких стрічках можна побачити вигадані азартні ігри
Супергеройські фільми DC, які ми побачимо у 2022 році
-
Бетмен / The Batman
У фільмі йдеться про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена. Для Брюса це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить. Сюжет починається на Геловін, а сама історія розтягнута приблизно на тиждень. У фільмі Бетмен веде щоденник і читає його глядачам – так влаштовані майже усі діалоги Паттінсона.
"Бетмена" можна буде побачити на великому екрані 3 березня 2022 року.
"Бетмен": дивіться трейлер
Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.
-
Чорний Адам / Black Adam
Чорний Адам – антигерой із суперсилами, який добре відомий любителям коміксів як суперник Шазама. У новому фільмі протистояти цьому персонажу буде Товариство справедливості Америки, яке збере доктор Фейт.
Прем’єра фільму вийде 29 липня 2022 року.
"Чорний Адам": дивіться трейлер онлайн
-
Флеш / The Flash
Картина розповість про супергероя Флеша після того, як він відправився в минуле, щоб врятувати свою маму. Однак, коли він повернувся, зустрів світ на межі зруйнування.
Чим закінчиться ця історія, дізнаємося 4 листопада 2022 року.
"Флеш": дивіться тизер стрічки у ролику від Warner Bros. Pictures.
-
Аквамен 2 / Aquaman 2
У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.
Сиквел до першої частини ми побачимо 15 грудня 2022 року.
"Аквамен 2": дивіться трейлер