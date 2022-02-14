Прем’єри 2022 року: Warner Bros. презентувала трейлер з проєктами кіновсесвіту DC

Warner Bros. опублікувала відео, де показала фрагменти з усіх супергеройських фільмів, що вийдуть у 2022 році. Більше про них читайте на Кіно 24.

У трейлері показали сюжети з "Бетмена", "Чорного Адама", "Флеша" та "Аквамена 2". Деякі з тизерів ми вже бачили раніше.

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Супергеройські фільми DC, які ми побачимо у 2022 році

Бетмен / The Batman

У фільмі йдеться про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена. Для Брюса це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить. Сюжет починається на Геловін, а сама історія розтягнута приблизно на тиждень. У фільмі Бетмен веде щоденник і читає його глядачам – так влаштовані майже усі діалоги Паттінсона.

"Бетмена" можна буде побачити на великому екрані 3 березня 2022 року.

"Бетмен": дивіться трейлер

Чорний Адам / Black Adam

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Чорний Адам – антигерой із суперсилами, який добре відомий любителям коміксів як суперник Шазама. У новому фільмі протистояти цьому персонажу буде Товариство справедливості Америки, яке збере доктор Фейт.

Прем’єра фільму вийде 29 липня 2022 року.

"Чорний Адам": дивіться трейлер онлайн

Флеш / The Flash

Картина розповість про супергероя Флеша після того, як він відправився в минуле, щоб врятувати свою маму. Однак, коли він повернувся, зустрів світ на межі зруйнування.

Чим закінчиться ця історія, дізнаємося 4 листопада 2022 року.

"Флеш": дивіться тизер стрічки у ролику від Warner Bros. Pictures.

Аквамен 2 / Aquaman 2

У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.

Сиквел до першої частини ми побачимо 15 грудня 2022 року.

"Аквамен 2": дивіться трейлер