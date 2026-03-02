Не тільки "Гострі картузи": які прем'єри на Netflix заплановані на березень

Після виходу "Бріджертонів" на Netflix у березні очікуються й інші новинки для глядача. Будуть як фільми, так і серіали.

До вибору доступні різні жанри, що допоможе задовольнити будь-які вподобання. 24 Канал розповість, що і коли вийде у березні на стрімінговій платформі Netflix.

Прем'єри на Netflix у березні

"У мене погане передчуття" / "Щось дуже погане станеться"

Дата прем'єри: 26 березня

Серіал розгортається навколо Рейчел і Нікі – закоханої пари, яка готується до одруження. За тиждень до весілля у Рейчел з'являється передчуття жахливих подій: чим ближче до церемонії, тим сильніше напруга, дивний перебіг події, які мовби підсилюють її внутрішнє відчуття, що станеться щось погане.

"У мене погане передчуття": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гострі картузи: Безсмертний"

Дата прем'єри: 20 березня

Це повнометражне продовження серіалу "Гострі картузи". Дія розгортається під час Другої світової війни, коли легендарний гангстер Томмі Шелбі змушений повернутися з самовигнання до Бірмінгема, щоб зупинити загрозливу змову, врятувати свою сім'ю й вплинути на долю своєї країни.

У новому фільмі підіймуть тему батька й сина, адже у центрі сюжету буде і спадкоємець Шелбі, який у рідному місті тата відродив тих самих "Гострих картузів", які займались розбійництвом.

"Гострі картузи": Безсмертний": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фурії Парижа"

Дата прем'єри: 18 березня

Серіал розповідає про Ліну Араґо – молоду жінку, чиє життя змінюється назавжди після того, як на її день народження відбувається кровопролиття і вбивають батька. Ліна готова помститися за смерть батька, тому стає частиною небезпечного світу паризької кримінальної мафії.

"Фурії Парижа": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Машина війни" (2026)

Дата прем'єри: 6 березня

У центрі історії – група американських армійських рейнджерів, які проходять тренувальні випробування, що перетворюються на масштабну військову операцію з елементами наукової фантастики. Головний герой (відомий лише як "81") намагається вести свою команду вперед на тлі постійних загроз, демонструючи найкращі якості відваги.

"Машина війни": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми та серіали вийдуть на Netflix?