Що подивитися на Netflix: 3 довгоочікувані фільми, які вийдуть у березні

З першим днем весни завжди хочеться починати все з чистої сторінки. Стримінгова платформа Netflix підготувала для вас свіженькі прем'єри, які ви давно чекали: "Діва проти біди", "Ірландське бажання" та інші.

Нещодавно ми розглядали серіали, які вийдуть цієї весни. Тепер у матеріалі Кіно 24 дивіться список найкращих фільмів, які точно варті вашої уваги.

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Фільми, які вийдуть на Netflix у березні

"Діва проти біди"

Дата прем'єри: 8 березня

У ключових ролях знялися Міллі Боббі Браун, Нік Робінсон, Анджела Бассетт та Робін Райт.

Слухняна молода дівчина погодилась вийти заміж за привабливого принца, проте виявляється, що це все було пасткою: королівська родина вибрала її як жертву для відшкодування стародавнього боргу. В результаті її закидають у печеру з вогнедишним драконом, і, щоб вижити, вона повинна покладатися лише на свою винахідливість і сильний характер.

"Діва проти біди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ірландське бажання"

Дата прем'єри: 15 березня

Це другий визначний фільм Ліндсі Лохан, який вийде ексклюзивно на Netflix. Перший, "Falling for Christmas", з'явився на Netflix у листопаді 2022 року.

За кілька днів хлопець мрії Медді збирається одружитися з її найкращою подругою. Вона відкладає свої почуття, щоб стати подружкою нареченої на їхньому весіллі в Ірландії. Кілька днів перед цим весіллям Медді спонтанно загадує бажання біля стародавнього каменя і прокидається майбутньою нареченою. Спочатку здається, що її мрія втілена в життя, але раптом Медді розуміє, що це зовсім не те, чого вона прагнула.

"Ірландське бажання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ширлі"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Дата прем'єри: 22 березня

Ставши першою темношкірою жінкою в Конгресі, рішуча Ширлі Чисголм фокусується на новій меті – брати участь у президентських виборах 1972 року від Демократичної партії.

У головних ролях: Реджина Кінґ, Ленс Реддік, Терренс Говард, Лукас Геджес, Андре Голланд, Браян Стоукс Мітчелл, Доріан Кроссмонд Міссік, Аміра Ванн, Крістіна Джексон, Майкл Черрі та інші.

"Ширлі": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте серед стрічок свого фаворита березня на Netflix і очікуйте прем'єри, які відбудеться зовсім скоро!