Не тільки "Людина-павук": які фільми вийдуть у кіно вже цього місяця

Літо поступово набирає оберти, а за ним спішить і кіноіндустрія. Попередні місяці виявились дуже насиченими на прем'єри, однак і липень приємно дивує новинками.

24 Канал уже дізнався, на які прем'єри фільмів варто сходити у кіно вже найближчим часом.

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Прем'єри фільмів у кіно: липень 2026

"Посіпаки і Монстряки"

Дата прем'єри у кіно: 1 липня

Рейтинг IMDb: 6,4

Міньйони покидають Ґрю та вирушають до Голлівуду 1920-х років, щоб стати кінозірками. Їхні амбіції призводять до катастрофи: вони випадково випускають на волю справжніх монстрів і тепер змушені рятувати світ від наслідків власної зухвалості.

"Посіпаки і Монстряки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нормал"

Дата прем'єри у кіно: 2 липня

Рейтинг IMDb: 6,3

Улліс тимчасово стає шерифом у маленькому містечку Нормал. На нього чекає перша справа – напад на банк, де замішані міська влада та японська якудза. Уллісу доводиться об'єднатися з двома грабіжниками, які виявляють несподівану людяність під час хаосу.

"Нормал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Небезпечний курорт"

Дата прем'єри у кіно: 2 липня

Рейтинг IMDb: 6,6

Родина приїздить у відпустку на курорт своєї мрії. Одного разу вони зустрічають чоловіка, який потребує допомоги, і вирішують не залишатись осторонь. Згодом новий знайомий починає вимагати все більше і більше, через що їхня безпека опиняється під справжньою загрозою.

"Небезпечний курорт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ваяна"

Дата прем'єри у кіно: 9 липня

Рейтинг IMDb: –

Юна Ваяна відповідає на поклик океану й уперше вирушає за межі рідного острова Мотонуї. Дівчина прагне повернути процвітання своєму народу, а її супутником у цій небезпечній подорожі стає легендарний напівбог Мауї. На них чекають величні острови, неспокійне море, племена Какамора, міфічні істоти та випробування, що змінять їх обох.

"Ваяна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одіссея"

Дата прем'єри у кіно: 16 липня

Рейтинг IMDb: –

Історія розповідає про царя Ітакі – хороброго воїна Одіссея. Після закінчення кровопролитної Троянської війни він разом із невеликим військом вирушає у довгий і небезпечний шлях додому до дружини Пенелопи. Подорож розтягується на довгі роки: боги гніваються на героя, через що замість швидкого повернення Одіссей стикається зі смертельними випробуваннями, міфічними чудовиськами та магією.

"Одіссея": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина-павук: Абсолютно новий день"

Дата прем'єри у кіно: 30 липня

Рейтинг IMDb: –

Сюжет розгортається через чотири роки після подій стрічки "Додому шляху нема". Через закляття Доктора Стренджа світ забув про існування Пітера Паркера. Герой живе в ізоляції, повністю присвятивши себе захисту Нью-Йорка, але напруга та самотність провокують небезпечні мутації в його організмі, що збігається з появою нової таємничої загрози.

"Людина-павук: Абсолютно новий день": дивіться онлайн трейлер фільму

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