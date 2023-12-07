Кінопрем'єри дня: найновіші фільми, які варто обрати для перегляду сьогодні

Сьогодні у кінотеатрах прем'єри фільмів різних жанрів, тому кожен зможе обрати щось для себе. У наступній добірці читайте про стрічки, які сьогодні виходять та обирайте свій фаворит.

Дивіться трейлери, які допоможуть вам вирішити, на яку прем'єру варто сходити. Від мультфільмів до стрічок 18+ – кожен знайде те, що йому до смаку.

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Фільми, які варто обрати для перегляду в кінотеатрах сьогодні

"Пограбування по-українськи"

Життя Алекса пройняте простотою та рутинністю. Щоденно він вчить дітей плавати, не отримуючи особливо великої винагороди за свою працю. Усе змінюється, коли хлопець закохується в чарівну зірку. Завоювати серце красуні виявляється непросто, а ще для цього потрібно багато грошей. Таким чином, Алекс вирішує вчинити пограбування. Однак важливо пам'ятати, що кохання має більше значення, ніж лише матеріальні блага.

"Пограбування по-українськи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Альма й Оскар"

Весною 1912 року молодий художник із Відня, Оскар Кокошка, зустрічається з овдовілою Альмою Малер — видатною фігурою в віденському суспільстві. Їх запальний роман стає джерелом натхнення для талановитого художника, який в майбутньому стане визначним представником австрійського експресіонізму. Проте нестримне тяжіння одне до одного швидко розпочинає руйнувати їх світи й стає загрозою для існування.

"Альма й Оскар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадковий світ роботів"

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Ще в дитинстві Брайар та Брамбл залишилися без мами. Тепер, вже дорослі, вони самі дбають про себе. Зустріч із Шарлоттою, молодим вченим, дає новий сенс їхньому життю. Разом із Шарлоттою вони вирушають на виставку робототехніки. Оскільки вони не мають особливих наукових досягнень, їм доводиться вдавати з себе роботів на виставці. Цікаво, до чого це приведе.

"Загадковий світ роботів": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Вся краса та кровопролиття"

Сюжет розповідає про життя художниці Нен Ґолдін і про занепад родини Саклер, династії фармацевтів, яка несе велику відповідальність за шалену кількість смертей від опіоїдної епідемії.

"Вся краса та кровопролиття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Демонічне Різдво"

Сценарій розгортається у 1971 році в католицькій школі-інтернаті для дівчаток. Саманта і Клара вимушені провести зимові канікули в стінах школи, разом з молодою вчителькою Роуз, яка також залишилася на свята. Роуз і її учениці планували розпочати різдвяну вечерю, коли у двері постукали. На порозі з'явилися четверо незнайомців, та жахливі наміри цих осіб ніхто не міг передбачити.

"Демонічне Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму