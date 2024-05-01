"Бріджертони" і не лише: 5 найочікуваніших серіалів травня, які вийдуть на Netflix

Початок місяця для кінолюбів завжди означає одне – варто очікувати нових кіноісторій, які стануть новими фаворитами. Особливо, якщо це стрічки українською мовою на Netflix.

Якщо ви є справжніми шанувальниками кіно, то дивіться нову добірку від Кіно 24. Тут ви знайдете список серіалів, які вам варто подивитись цього місяця.

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Які серіали вийдуть на Netflix в травні

"Справжній чоловік"

Дата виходу: 2 травня

У центрі сюжету, що ґрунтується на романі Тома Вулфа 1998 року, знаходиться Чарлі Крукер, магнат нерухомості з Атланти. Він стикається з безжальними противниками та несподіваним фінансовим крахом. Тепер йому доведеться знову підійматися на вершину, оскільки його імперія знаходиться на межі руйнування.

У головних ролях виступили Джефф Деніелс ("Стів Джобс", "Марсіанин", серіал "Новини"), Даян Лейн ("Людина зі сталі", "Суддя Дредд", "Вбивство у Білому домі"), Том Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "Любов і смерть"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла", серіал "Елементарно") та інші.

"Справжній чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Інтерв'ю з вампіром"

Дата виходу: 12 травня

Цей серіал є екранізацією однойменної книги Енн Райс. У центрі сюжету – життя вампіра Луї, про яке він розповідає молодому репортеру Деніелу Моллою.

У другому сезоні Луї поділиться своїми пригодами у Парижі, куди він вирушив разом з Клодією. Тут він вперше зустрів вампіра Армана, стосунки з яким розшматують як минуле, так і майбутнє.

"Інтерв'ю з вампіром": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони", 3 сезон

Дата виходу: 16 травня

У третьому сезоні основна увага буде приділена взаєминам між Пенелопою та Коліном. Після повернення з подорожі Колін відчуває, що змінився, і засмучується, бачачи, що Пенелопа тепер ставиться до нього холодно.

Щоб відновити їхню колишню дружбу, він пропонує свою допомогу Пенелопі, яка зосереджується на пошуку ідеального партнера та підвищенні впевненості в собі. Однак, коли його поради виявляються надто успішними, Коліну доведеться з'ясувати свої справжні почуття до дівчини.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Окрім цього, на Netflix вийде серіал "За межами" 16 травня, а також стрічка "Ерік", яку глядачі зможуть побачити уже 30 травня. Обирайте своїх фаворитів та приготуйтесь до перегляду заздалегідь. Ця травнева кіномандрівка точно стане особливою.