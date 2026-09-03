Прем’єри ОМКФ-2026: 10 фільмів, які варто побачити на Одеському кінофестивалі

Цього року Одеський міжнародний кінофестиваль знову проходить у Києві – з 27 серпня до 4 вересня, а його програма об'єднала українське та міжнародне кіно, конкурси, спеціальні покази й прем'єри.

Одна з головних причин звернути увагу на ОМКФ – можливість побачити нові українські стрічки одними з перших. 24 Канал зібрав фільми з прем'єрних програм фестивалю, які варто додати до свого кіноплану. Тут і документальне кіно про Майдан та Незалежність, і історії про війну, стосунки, пам'ять, а також трохи козацьких пригод і навіть квантовий парадокс.

"Одного дня я хочу побачити тебе щасливим"

Режисерка: Марина Нікольчева

Це історія Макса і Марини – пари, яка намагається зберегти близькість на тлі повномасштабної війни. Поки реальність навколо поступово руйнує звичне життя, герої намагаються зрозуміти, чи можна врятувати стосунки, коли світ явно не сприяє романтиці.

Окрема лінія – криза середнього віку Макса, який захоплюється відновленням старого автомобіля. Машина поступово перетворюється для нього на своєрідний прихисток від невизначеності.

"Одного дня я хочу побачити тебе щасливим": дивитись трейлер

"Машина часу Майдан"

Режисери: Володимир Тихий та Роман Любий

Фільм повертає глядача до подій Революції Гідності, але робить це незвичним способом.

За сюжетом молодий солдат із фронту потрапляє у своєрідну круговерть часу й опиняється у 2013 році. Він шукає молодого поета Максима "Далі" Кривцова, а разом із ним глядач знову проходить крізь події Майдану.

На ОМКФ стрічка отримала першу українську прем'єру 28 серпня. До цього її показали на Sheffield DocFest, тож в Україні фільм нарешті побачили вдома. Після показу в «Жовтні» стрічку провели багатохвилинними оваціями стоячи.

"Машина часу Майдан": дивитись трейлер

"To Die To Live"

Режисерка: Юлія Гонтарук

Ще одна стрічка Національного конкурсу ОМКФ – "To Die To Live". Фільм досліджує досвід війни та життя людей, для яких реальність після повномасштабного вторгнення вже ніколи не буде такою, як раніше.

Стрічка стала частиною Національного конкурсу фестивалю, де цього року представлено 14 повнометражних українських робіт.

"To Die To Live": дивитись трейлер

"Соліст"

Режисер: Сергій Сторожев

Головний герой фільму – Лев, цинічний актор провінційного театру, якого звільняють після десятиліть на сцені.

Ображений на весь світ і переконаний, що його геніальність ніхто так і не оцінив, він погоджується на доволі дивну пропозицію старого друга: прикидатися психіатричним пацієнтом під час іспитів студентів-медиків.

Сюжет звучить так, ніби театр і медицина випадково зустрілися в коридорі й вирішили більше ніколи не розлучатися.

Чому варто подивитися: за незвичайним сюжетом ховається історія про старіння, професію, образу, нереалізовані амбіції та спробу знову відчути себе потрібним.

"Соліст" / Скріншот

Гала-прем'єри

Окремо на ОМКФ працює програма "Гала-прем'єри" – добірка стрічок, які фестивальна аудиторія може першою побачити на великому екрані. Тут уже зовсім інший набір історій: від української незалежності до козаків і подорожей у минуле.

"Пригоди козака Виговського"

Режисер: Семен Горов

Якщо вам здавалося, що історичне кіно про козаків не може бути легким і пригодницьким – цей фільм готовий посперечатися.

За сюжетом Виговський – наближений до короля Речі Посполитої та спецагент, який насправді працює подвійним агентом Коша Війська Запорозького.

Проблема лише в тому, що богемне життя у Варшаві настільки запаморочило голову герою, що він перестав надсилати розвіддані. Історія, яка доводить: навіть державні спецслужби іноді програють хорошій вечірці.

"Пригоди козака Виговського": дивитись трейлер

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс"

Режисер: Тарас Дудар

Іван Забіяка дізнається, що його син перебуває не на фронті, а у військовому госпіталі. Після цього він вирушає через усю країну на старому бусі разом із власною Машиною Квантових Парадоксів.

Його мета – змінити минуле та не допустити війни. Для цього Іван має створити військовий загін, який протистоятиме потенційному нападу з боку Московії.

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс": дивитись трейлер

"Відстань до Незалежності"

Режисерка: Дарія Саричева

А цей документальний фільм переносить нас у 1991 рік, коли Україна проголосила незалежність.

Але шлях до цієї дати був далеко не таким простим, як може здатися з підручника історії. США виступали проти, Росія погрожувала, а незадовго до проголошення незалежності 70% українців проголосували за збереження СРСР.

Фільм розповідає про 99 днів, які відділяли проголошення незалежності від моменту, коли все могло піти зовсім інакше.

"Відстань до Незалежності": дивитись трейлер

"Вона": дивитись трейлер

"Тиша лиманів"

Режисер: Володимир Бакум

У Тузлівських лиманах життя продовжується навіть тоді, коли навколо триває велика війна.

Протягом чотирьох сезонів команда національного парку спостерігає за природою, рятує птахів, бореться з браконьєрами та документує злочини проти довкілля.

"Тиша лиманів" – документальна історія про природу, яка теж стала жертвою війни, та людей, які вперто намагаються її захистити. Іноді найгучніше кіно – те, в якому майже немає слів.

"Тиша лиманів" / Скріншот

"Санаторій Горького. Поєдинок"

Режисер: Лукаш Палковський

Історія переносить глядача до санаторію Горького, де відпочинок явно не збирається бути спокійним. У центрі сюжету – поєдинок, який перетворює звичайну санаторну атмосферу на місце для конфліктів, авантюр і несподіваних поворотів.

Схоже, цього разу навіть лікувальний відпочинок вирішив додати трохи екшену.

"Санаторій Горького. Поєдинок": дивитись трейлер

"Добре, що мама не знає"

Режисерка: Саша Литвиненко

Комедія про ситуації, які краще не розповідати мамі. Герої опиняються у вирі подій, де невинні на перший погляд рішення швидко обертаються проблемами, а секрети стають дедалі складніше приховувати.

Назва фактично одразу дає головну пораду: якщо вже наробив дурниць – головне, щоб мама не дізналася.

"Добре, що мама не знає" : дивитись трейлер

Нагадаємо, що 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль триває у Києві до 4 вересня. Основні покази проходять у кінотеатрах "Жовтень" та «Оскар» у ТРЦ Gulliver.