Прем'єру "Морбіуса" перенесли сьомий раз: нова дата релізу

Sony зазначила про нову дату релізу стрічки "Морбіус" з Джаредом Лето у головній ролі. Цікаво, що прем’єру фільму попереносили вже сім разів. Тепер шанувальникам слід чекати на "Морбіуса" до 1 квітня 2022 року.

Попередньо стрічка мала вийти 27 січня цього року. Однією з причин перенесення фільму став приголомшливий успіх "Людини-павука: Додому шляху нема", який зібрав у всьому світі понад 1,37 мільярда доларів і продовжує перевершувати інші проєкти.

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"Морбіус": сюжет і трейлер

Згідно з ідеєю Роя Томаса, Морбіус – це вчений чоловік, лауреат Нобелівської премії, який страждає від смертельної хвороби крові. Він лікар, який давно мав померти, однак, щоб знайти собі порятунок – ризикує не на жарт. Після двох місяців зникнення, він повертається з неконтрольованою невідомою силою: незбагненною швидкістю та здатністю до ехолокації. Змінився і його вигляд: Морбіус може перевтілюватися у вампіра. Щось всередині нього прагне полювати та пити кров. Ситуація складається так, що пів міста хоче вбити Морбіуса і ще пів – керувати. Яка мета Морбіуса – зцілити світ чи знищити його, – дізнаємося після прем’єри.

"Морбіус": дивіться трейлер