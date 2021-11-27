При владі Януковича були неписьменні та ліниві люди, – Санін розповів про зйомки "Поводиря"

Прем’єра фільму "Поводир" Олеся Саніна мала відбутися в кінці листопада 2013 року. Однак, тоді при владі був Янукович і починався Майдан.

Відомо, що Джек Пеланс надихнув Олеся Саніна на створення картини у 2003 – 2004 роках. Режисер декілька разів змінював структуру й концепцію сценарію, і зрештою, коли я мав можливість вийти на знімальний майданчик, всі плани помінялися.

Важливо Те, про що я дізнався, людям розповідати було неможливо, – розмова з Саніним про "Поводиря"

Олесь Санін про зйомки та прем’єру фільму "Поводир"

"Ми його складно знімали (я створюю фільми повільніше, ніж змінюються уряди в Україні та президенти, на жаль)", – говорить Санін. У 2013 році це було проблемно, адже тоді був при владі репресивний Янукович. Мене Держкіно питало: "Лесь, ну фільм же не про Голодомор?". Я відповідав: "Звичайно, ні. Це про музиканта та американського хлопчика".

Я казав неправду, звісно, і користувався тим, що при владі Януковича були неписьменні люди, ліниві, які фактично не читали сценарію,

– поділився режисер.

Крім цього, у 2013 році автори проєкту не отримали прокатного посвідчення від Держкіно, реліз постійно переносився. За словами режисера, реклами фактично ніякої неможливо було робити. Це було зв’язано з політикою. За якусь широку рекламу їх би просто зупинили, розорили людей, з якими вони співпрацювали. І в той момент, коли треба було думати про картину, почався Майдан.

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