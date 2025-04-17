3 топові пригодницькі серіали, які можна подивитись на вихідних з друзями

Якщо ви та ваші друзі є затятими прихильниками серіалів, то на вихідних варто обрати для перегляду історії про пригоди. Такий жанр точно буде цікавим для великої компанії приятелів.

До речі, нещодавно на Netflix вийшов український пригодницький серіал "АТП Перевізники". Якщо ви – фанат таких кіноісторій, то Кіно 24 зібрало для вас добірку подібних стрічок.

Радимо Найновіший трилер із напруженим сюжетом, який триматиме інтригу до кінця фільму

"Ласун"

Багато чого в житті бере початок ще з дитинства – саме тоді формується особистість, приходить перше розуміння світу й важливих речей. У серіалі, як на мене, можна побачити чимало відсилань до сучасності – чи зроблено це навмисно, чи ні, кожен глядач вирішить самостійно.

"Ласун": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розповідає про десятирічного Гаса – хлопчика з рогами, напівлюдину-напіволеня, який живе тихим і майже безтурботним життям у лісовій хатині. Десять років тому батько привів його туди, намагаючись врятувати сина від небезпеки – жорстоких мисливців, які вважають таких, як Гас, винними в поширенні смертельного вірусу, що сколихнув увесь світ.

"Єллоустоун: 1923"

Вдалі акторські роботи, продумані й дотепні діалоги, поєднання жорсткого сюжету з мелодраматичними нотками, неймовірні пейзажі та атмосферна музика – усе це склалося у формулу серіалу, яка безперечно спрацювала.

Сюжет розгортається навколо родини Даттонів, які на початку XX століття змушені протистояти новим викликам – від розширення західної експансії до впливу "сухого закону" та наслідків Великої депресії.

"Єллоустоун: 1923": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Академія "Амбрелла""

"Академія "Амбрелла"" – серіал, у якому з любов'ю перенесли головні теми з коміксу. Інструментальний саундтрек доповнюється майстерно підібраними піснями, зйомка – на високому рівні, екшн динамічний і захопливий, акторський склад сильний, а Ейдан Галлахер у ролі П'ятого – просто неймовірний.

"Академія "Амбрелла"": дивіться онлайн трейлер серіалу

Події розгортаються в альтернативному всесвіті. У середині XX століття 43 жінки, які не мали ознак вагітності, раптово народжують дітей із надздібностями. Загадковий інопланетянин, що видає себе за сера Реджинальда Гаргрівза, всиновлює сімох із них і створює Академію "Амбрелла". Разом вони мають місію – захищати світ, використовуючи свої унікальні здібності.