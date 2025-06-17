Шикарний український серіал, який обожнюють глядачі, продовжили на 2 сезон: що відомо

У 2024 році відбулась прем'єра українського серіалу "Прикордонники". Ця стрічка є першим українським телепроєктом, який заснований на реальних подіях, пов’язаних із підготовкою курсантів.

Тепер стало відомо про те, що розпочались зйомки 2 сезону. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Український серіал "Прикордонники" продовжили на 2 сезон: що відомо

Відомо, що прем'єра другого сезону "Прикордонників" відбудеться орієнтовно восени 2025 року. Наразі тривають зйомки нових епізодів. Створенням стрічки займається медіахолдинг FILM.UA. Вони зазначають, що "Прикордонники" – це не просто черговий серіал, а яскраве підтвердження того, наскільки українці сьогодні цінують якісний контент.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету історії "Прикордонників" молоді хлопці та дівчата, які вступили до Національної академії Державної прикордонної служби України напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Глядачі мають змогу подивитися, як формується їхня особистість в таких екстремальних умовах.

У другому сезоні герої повернуться до навчання після перерви. Вони знову продовжать свій шлях і топтатимуть стежинку уже до офіцерських звань. Ми побачимо нові виклики, нові емоції, випробування, конкуренцію та навіть нові романтичні лінії.

До речі, ще один блискучий український серіал, який підкорив серця мільйонів, продовжили на 2 сезон. Що це за стрічка – дивіться за посиланням.