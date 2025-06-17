Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм дівчини. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала старша дочка Вілліса.

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Румер Вілліс зворушила мережу щемливими словами до важкохворого батька

Дочка актора Брюса Вілліса, Румер Вілліс, зізналася, що дуже важко переживає хворобу батька. Вона каже, що хотіла б багато про що розповісти йому, обійняти, розпитати, і жаліє, що не робила цього раніше.

Я відчуваю сильний біль у грудях. Мені так хочеться поговорити з тобою, розповісти про все, що відбувається в моєму житті. Обійняти тебе, розпитати. Шкода, що я не ставила тобі більше запитань, поки ти ще міг мені все розповісти. Але я знаю, ти б не хотів, щоб я сумувала сьогодні,

– написала Румер.

Румер каже, що вона вдячна за те, що її тато ще поруч, що вона може обійняти його, поцілувати в щоку, розповісти йому свої історії. Вона додає, що буде вдячна за кожну мить, проведену з ним, і надсилає любов усім, хто перебуває в такій самій ситуації, як вона, або вже втратив батька.

До речі, Валерія Ходос присвятила щемливий пост загиблому Юрію Феліпенку. Що написала акторка – читайте за посиланням.