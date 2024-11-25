Вартий очікування: все, що відомо про приквел хітового мультфільму "Думками навиворіт"

Перша та друга частина мультфільму "Думками навиворіт" побили чимало рекордів та здобув шалену популярність. Тому його всесвіт розширюється: платформа Disney+ планує випустити серіал-приквел.

Приквел під назвою Dream Productions повинен вийти цього року. Він складатиметься з 4 епізодів. Дія відбуватиметься між першим та другим фільмами "Думками навиворіт". 24 Канал розповість усе, що наразі відомо про Dream Productions.

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Про що розповідатиме приквел

Dream Productions повинен стати проміжним кроком між першою та другою частиною фільмів "Думками навиворіт", щоб заповнити сюжетні прогалини. У центрі сюжету буде команда, яка відповідає за сни головної героїні мультфільмів – Райлі.

Паула Песіммон і Ксені працюють у так званому відділі продакшну. Паула – досвідчена продюсерка, а Ксені – молодий та амбітний режисер, у якого своє бачення. Серіал обіцяє гумористичний погляд на те, як створюються сни, й у багатьох деталях нагадуватиме своєрідну пародію на кіноіндустрію.



Головні персонажі приквела / Фото Pixar

Дата виходу Dream Productions

Спершу Disney+ повідомляв, що серіал може вийти у 2025 році. Та згодом платформа офіційно підтвердила, що усі чотири серії Dream Productions вийдуть ще до Різдва – 11 грудня 2024 року.

Чи вийшов трейлер Dream Productions

До дебюту серіалу на Disney+ залишилося кілька тижнів. Тому у мережі нарешті з'явився трейлер, де показують головних героїв мультфільму – це емоції Райлі. Радість познайомить глядачів з новими персонажами – командою, яка відповідає за створення снів дівчинки.

Dream Productions: дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" став найкасовішим мультфільмом в історії. Стрічка зібрала понад 1,67 мільярда доларів у світовому прокаті.