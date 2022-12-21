"Жити, щоб бути лідером": про що новий серіал принца Гаррі та Меган Маркл і коли вийде

Меган Маркл та принц Гаррі невдовзі після прем’єри серіалу про себе, анонсували новий, який називається "Жити, щоб бути лідером" / Live to Lead. Netflix опублікував трейлер та дату виходу майбутнього проєкту.

Продюсерами виступили Меган Маркл та принц Гаррі. За словами герцога Сассекського, фільм натхнений Нельсоном Манделою.

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"Жити, щоб бути лідером" – новий серіал принца Гаррі та Меган Маркл

Документальний серіал матиме 7 частин і вийде 31 грудня 2022 року. У ньому покажуть декілька інтерв’ю з відомими людьми, які, як зазначають творці шоу, "розмірковуватимуть про свій шлях, спираючись на фундаментальні цінності, щоденну дисципліну та принципи, якими вони керувалися, і які вони використовують для мотивації інших людей і досягнення значних змін". Головними героями стали:

прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн;

південноафриканський регбіст Сія Колісі;

покійна юристка і суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург тощо.

"Жити, щоб бути лідером": дивіться трейлер нового серіалу

Нещодавно на Netflix відбулася прем’єра документалки "Гаррі і Меган". За словами пари, документальне шоу — це шанс розповісти про їхні стосунки з королівською родиною та ЗМІ. Проте, Букінгемський палац розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл і звинуватив у брехні. Більше про це – за посиланням.