Історичний день: у Росії припинив існування Театр львівського режисера Романа Віктюка

У Росії припинив існування Театр Романа Віктюка, львівського режисера, який помер у листопаді 2020 року. У Москві прийняли рішення перейменувати театр та прибрати зі своєї програми спектаклі, поставлені легендарним режисером.

Такий наказ віддав художній керівник театру Костянтин Богомолов. Про це повідомив учень режисера Дмитро Голубев.

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У Росії припинив існування Театр Романа Віктюка: що відомо

За наказом Костянтина Богомолова театр тепер називається "Театр-сцена Мельникова". У рамках цих змін з репертуару вилучили виступи Романа Віктюка, зокрема: "Служниці", "Остання любов Дон Жуана", "Незрівнянний!", "Ілюзії кохання", "Кіт у чоботях", "Маскарад маркиза де Сада".

Вистава "Федра" буде перероблена під керівництвом нового художнього керівника і з'явиться на театральній сцені в оновленому варіанті.

Сьогодні історичний день. Перестав своє існування один з найкращих авторських театрів світу, заснований великим режисером, народним артистом України та Росії, професором, викладачем, маестро Романом Віктюком,

– написав Дмитро Голубев.

Костянтин Богомолов також заявив, що планує переглянути решту вистав театру і приймати рішення про їх зняття або повернення до репертуару.

На додаток до змін у репертуарі, з соціальних мереж театру було прибрано всі відео та фотографії, пов'язані з Романом Віктюком. Постити інформацію про нього також заборонено, а всі наявні записи та згадки були повністю видалені. Крім того, був закритий YouTube-канал театру, на якому раніше публікувалися матеріали про Віктюка та його вистави.

У театрі також відбуваються значні кадрові зміни. Багато працівників були звільнені, а на їх місце призначаються нові люди.