Обережно: пропагандисти поширюють фейкове відеозвернення відомої акторки й дружини Елвіса Преслі

Російські телеграм-канали розповсюджують фейкове відеозвернення відомої американської акторки Прісцили Преслі до Президента України Володимира Зеленського. У ньому вона нібито закликає звернутися за підтримкою у зв'язку з наркотичною залежністю.

Зверніть увагу, що в соціальних мережах Преслі немає такого відеозвернення, а єдиним джерелом інформації про цей відеоролик є пропагандистські телеграм-канали. Центр протидії дезінформації проаналізував це повідомлення і з'ясував, що це черговий російський фейк у межах кампанії, спрямованої на дискредитацію Зеленського.

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Такі фейкові новини мають на меті вплинути на громадську думку, створити негативний образ влади та підірвати довіру громадян до офіційних джерел інформації.



Пропагандисти поширюють фейкове відеозвернення відомої акторки Прісцили Преслі / ЦПД

Зауважте, фейкові новини та маніпуляційна інформація стають все поширенішими явищами під час війни. Українці мають бути обережними та критично оцінювати інформацію, яку вони отримують з соціальних мереж та медіа. Важливо дотримуватися засад об'єктивності та перевіряти факти, перш ніж зробити висновки щодо будь-якої ситуації. Тільки так ми можемо запобігти поширенню дезінформації та перемогти ворога.

До слова, раніше ЦПД повідомляв про подібні фейкові відео, де відомі зірки начебто закликають Президента України боротися з наркозалежністю, серед них американський боксер Майк Тайсон.