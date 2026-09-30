Донька Моніки Беллуччі стала зіркою нового "Привида опери": вийшов трейлер

Схоже, у родині Моніки Беллуччі та Венсана Касселя вирішили, що однієї кінозірки на покоління недостатньо. 22-річна Дева Кассель отримала головну роль у новій екранізації "Привида опери", і тепер з’явився український трейлер стрічки.

Як повідомляє screendaily, у центрі історії – 18-річна Анастасія, яка приїжджає до Парижа з доволі скромним планом: стати балериною Паризької опери. Звісно, просто танцювати їй ніхто не дозволить.

У театрі готують постановку "Орфея", пов’язану з легендою про загадкового Привида опери. Анастасія знайомиться з таємничим чоловіком, між ними виникають почуття, а навколо тим часом починаються дивні й небезпечні події. Класика: прийшла будувати кар’єру – отримала прокляття, містичного незнайомця й проблеми на весь Париж.



"Привид опери": дивитись терйлер

Дева Кассель заради ролі серйозно готувалася до танцювальних сцен і, майже всі номери виконувала сама.

У кадрі – ще дві зірки французького кіно

Компанію доньці Беллуччі склали Жульєн де Сен-Жан, знайомий глядачам за "Графом Монте-Крісто", та Ромен Дюріс, який зіграв у "Ейфелі" й "Трьох мушкетерах". Режисером став Александр Кастаньєтті.

До речі, стрічку знімали не лише серед переконливих декорацій – творці працювали в самій Опері Гарньє, тож із паризькою атмосферою тут вирішили не економити.

Дева дедалі впевненіше йде слідами знаменитих батьків

Дева Кассель давно відома у світі моди, однак останнім часом дедалі активніше будує саме акторську кар’єру. Вона вже з’являлася у "Прекрасному літі", а ширша міжнародна аудиторія побачила її в серіалі Netflix "Гепард". Vogue також зазначав, що акторство нині займає дедалі важливіше місце в її кар’єрі.



Французьке романтичне фентезі "Привида опери" вийде в український прокат 29 жовтня 2026 року. Це нове переосмислення знаменитого роману Ґастона Леру, але цього разу без спроб просто покадрово повторити класику.

Нагадаємо, що з'явились перші кадри зі знімального майданчика фільму "Мумія 4".