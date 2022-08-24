"Жах і хаос": відома Пріянка Чопра підтримала українських дітей

Раніше, нагадаємо, зірка, зустрічалася з українськими біженцями у Польщі, коли розплакалася під час зустрічі. Тоді це був візит як посла доброї волі ООН.

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Пріянка Чопра підтримала українських дітей

Знаменитість знову підтримала українців та їхніх дітей під час повномасштабного вторгнення росіян. Зірка закликала світ звернути увагу на українських дітей та допомогти усім, чим тільки можна.

У ролику, який опублікували на інстаграм-сторінці UNICEF, акторка зазначає про те, що діти України втратили можливість нормально жити, а головне – здобувати освіту у своїй країні.

"Відвідуючи проєкти @unicef у Польщі, я на власні очі побачила трансформаційний вплив навчання та ігор на дітей. Наскільки проста гра, нова дружба або дбайливий вчитель можуть огорнути дитину почуттям полегшення та "нормальності" після того, як вона залишила все це позаду в жаху і хаосі війни", – зазначила вона.

Менш ніж за два тижні до початку навчального року дітям мають бути надані всі можливості для продовження навчання – будь то повернення до безпечних класів, онлайн-навчання або їх поєднання,

– сказала Пріянка.

"В Україні та в усьому світі напади на школи мають припинитися", — підсумувала знаменитість.

Пріянка Чопра підтримала українських дітей: дивіться відео

Світові зірки підтримують Україну

Нещодавно в Україну приїжджав Лієв Шрайбер, який має українські корені. Він приїхав до України 15 серпня, побував у Бородянці та Макарові, що на Київщині. Голлівудський актор вражений масштабами руїн, та, попри все, подякував Зеленському за теплу зустріч.