Про Триніті та Нео, стрибок та нові відчуття: інтерв’ю з Керрі-Енн Мосс про зйомки "Матриці 4"

Прем’єра четвертої "Матриці" відбулася нещодавно – 22 грудня. З кожним днем глядачі все більше обговорюють нову картину, вважаючи її дуже ностальгійною. Редакція Кіно 24 презентує ексклюзивне інтерв’ю з Керрі-Енн Мосс, в якому вона розповіла про зйомки "Матриці", стосунки з Нео та нові враження від фільму.

Керрі-Енн Мосс зіграла головну роль Триніті – дівчину-хакерку, яка працює на терориста Морфеуса. Вона завжди одягнена у чорний латекс і досконало володіє бойовим мистецтвом.

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Інтерв’ю з Керрі-Енн Мосс про зйомки "Матриці: Воскресіння"

Що для вас означало повернутися у світ "Матриці"?

Я була дуже зворушена цією можливістю – знову зіграти роль Триніті й повернутися до "Матриці". Лана вперше мені казала про це, коли ми розмовляли телефоном. Я ніколи в житті не подумала б, що матиму цей телефонний дзвінок. Я була настільки схвильована, що мені знову доведеться повернутися у цей світ, у цей творчий простір, у товариство з Кіану, до тієї дружби, що у нас збереглася. Я не можу передати словами, наскільки я вражена можливістю знову зіграти разом з Нео. Ми всі в захваті. Я так рада, що світ знову побачив цей фільм. Я дуже щаслива, що знову почну ті розмови про фільм, як першого разу. Одна з особливостей, яка мені дуже подобається у "Матриці 4", – це різноманітні теми, які Лана підіймає у своїй творчості. Це заставляє думати, поглянути на деякі речі з іншої сторони, спонукає ставити питання, над якими раніше ви не замислювалися. Це, безперечно, не просто фільм. Тому так, я була в захваті, повернувшись до ролі.



Кадр з фільму "Матриця" / Фото з Кіноріуму

Що означає відновити, мабуть, одну з найзнаковіших, романтичних пар в історії кіно на тому етапі, на якому ви зараз з Кіану? Що ви привнесли до персонажа Триніті такого, чого, можливо, не внесли в перший фільм "Матриці"?

Я думаю, що я була дуже наївною тоді, в 30 років. Я була зрілою, але не дуже. Сьогодні я маю життєвий досвід і я бачу, як все насправді. Коли я знову знімалася у фільмі, у мене виникло відчуття, що я буквально здійснюю творче бажання Лани Вачовскі. Ніби мій персонаж – це продовження її – це така честь для мене зробити це. Я знаю, що робила це раніше, але не усвідомлювала цього. Я не розуміла. Я знала, що ми пов’язані. Навіть, коли я знімалася у перших епізодах "Матриці", я прислухалася, як вона розмовляє зі мною у моїй свідомості, просто посеред сцени. А ще цього разу я дійсно відчула, як вона бачить Триніті та Нео – з такою великою любов’ю.



Кадр з фільму "Матриця" / Фото з Кіноріуму

Я дуже глибоко до цього ставлюся. Я один раз бачила фільм і була дуже зворушена. Це доволі важко – дивитися на себе у якійсь ролі. Я стаю старшою і все більше звертаю увагу на такі дрібниці. Хоча, навіть, коли я була молодою, це було важко. Але я була дійсно зворушена фільмом. Я кілька разів плакала у тих місцях, де я знала цю історію, я була там, я її знімала. І ця емоція пройшла через мене. Це було шалено. І це справжня ознака Лани, не лише її дару в розповіді історій, а також її дару в редагуванні, музиці та накладення всього цього. Думаю, коли я був молодша, я цього не розуміла. Я просто пішла у кіно та переглянула його. Тепер я розумію всі ці нюанси. Її здібності та команда, вони настільки блискучі та креативні, що я просто не можу повірити, що я опинилась серед таких творчих особистостей.

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Гарно. Ви почали робити багато трюків у першому фільмі. Ходять чутки, що ви боїтеся висоти, але очевидно, що ваша героїня не боїться. Як ви у прямому та переносному сенсі робите здійснювали їх у цьому фільмі?

Так, це точно було яскраво. Я маю сказати, що навіть, якщо мені б не подобалася висота, я намагаюся долати свій страх. І тому я взялася за це. Звісно, ​​я тренувалася. Ми тренувалися робити невеликі стрибки, я мала чудову команду, яка підтримувала мене в цьому.

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І я це зробила. Я зібрала їх навколо себе і сказала: "Я мама. У мене троє дітей. І я так сильно хочу зробити цей трюк, і я збираюся зробити це, але я хочу, щоб ви знали: мені потрібно довіряти вам". Це було досить зворушливо.

А потім я провела багато часу в глибокій медитації. Візуалізувала це. У мене був номер у готелі Сан-Франциско, і я просто представляла цей трюк знову і знову. Я заспокоювала себе. Я вірила, що все буде гаразд. Ну, ми робили це протягом кількох днів. Це було яскравим моментом у моєму житті.

Я сиділа за кухонним столом зі своїм чоловіком, коли ми працювали, і він каже: "Ти правда думаєш, що зробиш це?" І я сказала: "О, так. Я нізащо не відмовлюся від цього." А він мені: "Вау, гаразд. Я впевнена, що ти можеш, але насправді?" І я кажу: "Якщо я цього не зроблю наприкінці свого життя, я справді про це пошкодую. Я не хочу цього жалю. Я хочу знати, коли я стану старою леді, що я зробила це".



Кадр з фільму "Матриця" / Фото з Кіноріуму

І ви це зробили!

І взагалі, весь процес був таким кумедним. Я думаю про це і знаю, що немає нікого, з ким би я вважала за краще триматися за руки, ніж Кіану. І що він і я повинні були зробити це разом, і мати свій особистий досвід у цьому, тому що це було напружено. І вся команда... Я маю на увазі всіх людей, які допомогли виконати цей трюк. У мене є чудова фотографія всіх нас, всієї команди. І всі ці люди були такі зворушені. Це круто.

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