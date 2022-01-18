Про життя дітей Донбасу: фільм "Терикони" став учасником Берлінського кінофестивалю

Стрічка українського режисера Тараса Томенка "Терикони" стала учасником 72-го Берлінського кінофестивалю. Фільм відібрано до конкурсної програми Берлінале Generation Kplus. Про розповідає стрічка читайте на Кіно 24.

Фільм "Терикони" став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно, про що зазначено на сайті відомства. Сам, вже 72-й Берлінський кінофестиваль пройде з 10 по 20 лютого 2022 року, його очолить режисер, сценарист та продюсер М.Найт Ш'ямалан.

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Сюжет стрічки про Донбас "Терикони"

Це непроста історія дітей, які бачать війну не через екран телевізора, а на власні очі. Вона прямо тут, за вікнами їхніх будинків і у них на подвір'ї, де й проходить їхнє дитинство. Війна забрала у них батьків та близьких, вони страждають від обстрілів і їм не залишається більше нічого, окрім, як жити та любити там, де для інших життя більше немає. Самі терикони – місця подій стрічки, які водночас є образами покинутих людських життів.



Постер фільму "Терикони" / Фото з сайту Держкіно

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Кадр фільму "Терикони" / Фото з сайту Держкіно

Що відомо про створення фільму "Терикони" Режисер Тарас Томенко досліджує цю тему з початку війни на Донбасі. З 2014 року вони зібрали безліч матеріалів та свідчень, які й перетворились на проєкт "Терикони". У 2021 році фільм став учасником секції Work in Progress Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та отримав Перший приз у секції Work in Progress на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Конкурсна програма Generation Берлинського кінофестивалю присвячена кінокартинам про дітей. Секція розділена на дві частини (за віком): Generation Kplus (діти) та Generation 14plus (підлітки). Важливо знати, що режисер Тарас Томенко вже має нагороду Best short film програми "Panorama" 51-го Берлінського кінофестивалю за стрічку "Тир", а минулоріч інша українська режисерка Катерина Горностай отримала перемогу у категорії Generation 14plus за стрічку "Стоп-Земля".