Продюсер "Носорога" Денис Іванов розкритикував підтримку російських кіноматографістів

Денис Іванов, продюсер фільмів "Носоріг", "Донбас" і "Плем’я" написав відкритого листа, де пояснив, що думає про війну Росії проти України та підтримку російських кінематографістів.

Про що йдеться у відкритому листі Дениса Іванова

У листі Денис Іванов повністю підтримав бойкот російських фільмів, наголосивши, що війна Путіна – це геноцид проти українців. Продюсер сказав, що російські режисери за таких умов мають публічно відмовитися представляти свою країну на міжнародних заходах.

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Денис Іванов розповів про кінопрофесіоналів міжнародних фестивалів, за його словами, вони просто не розуміють того, що відбувається в Україні.

Ця агресивна війна росіян перетворилася на війну за незалежність та війну за цінності та права (...) Це воєнні злочини,

– сказав він.

Він наголосив, що більше не варто "вести справи як завжди" з путінською Росією. Дениса Іванова також дивує позиція "культура поза політикою" чи "ми маємо чути голоси опозиції".

"Російське кіно фінансується Росією, і більшість фільмів підтримуються Міністерством культури Росії або Фондом кіно. Це означає, що на початку кожного фільму будуть їхні логотипи. Логотип держави, відповідальної за геноцид українців", – доповнив він.

Зокрема, за словами продюсера, фільми, створені коштом державної системи фінансування, фінансуються за кошти олігархів, таких як фонд Романа Абрамовича "Кіноприм".

Більшість російських "опозиційних" директорів можуть працювати лише тому, що їм дозволив працювати путінський режим. Презентація їхніх робіт на кінофестивалях має на меті єдину мету – хибно показати, що Росія є частиною так званого цивілізованого світу.

Найкраще, що зараз можуть зробити російські кінематографісти, як повідомив Іванов, – це відмовитися представляти свою країну на міжнародних заходах і заявити про це. "Цей акт солідарності був би найчіткішим і промовистішим антивоєнним посланням світові та українцям, ніж їхні заяви в соцмережах про те, що вони "проти війни". Наразі не час червоних доріжок для наших "дорогих" російських колег", – переконав він.

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Денис Іванов зазначив, що зараз деякі українські кінопрофесіонали пішли в армію чи допомагають волонтерам. А інші ховаються від російських ракет у сховищах, або евакуйовують свої сім'ї із зони бойових дій.



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