"Кіно для кожного та кожної" у Львові: розклад адаптованих показів та як зареєструватися

Організатори інклюзивного проєкту "Кіно для кожного та кожної", що триватиме у Львові з 24 по 27 вересня, оприлюднили повну програму кінопоказів. Усі стрічки адаптовані для людей із порушеннями зору та слуху. Зокрема, покази супроводжуватимуться звукоописом (аудіодескрипцією) та розширеними субтитрами (SDH).

Вхід на всі події "Кіно для кожного та кожної" вільний, однак за попередньою реєстрацією. Читайте про це більше – в матеріалі 24 Каналу.

24 вересня, четвер, Jam Factory (вул. Б. Хмельницького, 124)

18:00 – Фільм-відкриття: "Вавілон ХХ" (1979 рік, режисер Іван Миколайчук, 100 хвилин)

Сільський філософ Фабіан товаришує із цапом і спостерігає за життям подільського села Вавілон у 1920-х роках. Радянська влада нібито вже прийшла, але патріархальний побут опирається змінам. Водночас красуня Мальва шукає свій шлях після смерті чоловіка, брати Данько та Лук'ян заплуталися у почуттях і політиці, а демобілізований матрос Синиця організовує комуністичний осередок. Зіткнення старого й революційного неминуче веде до великої трагедії.

Зареєструватися на показ 24 вересня можна за посиланням.

Програма "Кіно для кожного та кожної" на 24 вересня / Фото пресслужби проєкту

25 вересня, п'ятниця, Центр міської мобільності (вул. Степана Бандери, 24)

16:00 – Стрічки з колекції Центру міської історії:

"Перше почуття" (1960-ті, любительська кіностудія київського палацу культури УТОГ, 25 хвилин)

Фільм розповідає історію киянки, яка раптово втрачає слух. Долаючи розпач, дівчина знаходить підтримку в спільноті УТОГ, віднаходить внутрішню силу та зустрічає перше кохання.

"Кабінет психологічного розвантаження" (1980-ті, народна кіностудія "Каменяр", 8 хвилин)

Це стрічка про створення простору для рекреації робітників учбово-виробничого підприємства УТОГ у Бродах.

17:30 – Документальний блок:

"Алло, я на горі" (2023 рік, режисерка Ліза Пирожкова, 13 хвилин)

Фільм-етюд про звільнений, але ізольований Ізюм на Харківщині. Єдиним місцем, де містяни могли спіймати зв'язок і після місяців окупації зателефонувати рідним, стала найвища точка міста – гора Крем'янець.

"Харків: як вистояв театр ляльок" (2026 рік, режисери Тетяна Симон та проєкт "Архів війни", 18 хвилин, з колекції Docudays UA)

З перших днів повномасштабного вторгнення актори театру перетворили його приміщення на прихисток і волонтерський штаб. Вони розвозили гуманітарну допомогу, грали вистави для малечі на станціях метро, а частина трупи стала до лав ЗСУ, доводячи силу культури під час війни.

19:00 – "Лишатися (не) можна" (2023 рік, режисер Сергій Зейналов, 104 хвилини)

Документальна стрічка про херсонський театр імені Миколи Куліша. Поки одна частина колективу тримає стрій у херсонському бомбосховищі під постійними обстрілами, інша ставить документальну виставу в Києві. Це відверта розмова акторів-свідків про окупацію, допити, спротив і болісний вибір між порятунком життя та відданістю рідному дому.

Зареєструватися на покази 25 вересня можна за посиланням.

Що покажуть на "Кіно для кожного та кожної" 25 вересня / Фото пресслужби проєкту

26 вересня, субота, Центр міської мобільності (вул. Степана Бандери, 24)

16:00 – "Зірки на Землі" (2021 рік, режисерка Сніжана Гусаревич, 56 хвилин)

Документальна фіксація 15-денного інклюзивного кіноворкшопу для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх нормотипових однолітків. Проєкт реалізовано кінокомпанією "Добранічфільм" і центром "Джерело" за підтримки УКФ, щоб нагадати, що яскраві зорі світять не лише на небі, а й поруч з нами.

18:00 – "Мрія Кіри" (2026 рік, режисер Денис Колесніков, 135 хвилин)

Сюжет фільму розгортається навколо дівчини Кіри, яка планує виїхати з країни. Її внутрішній пошук себе й дому розгортається крізь взаємини з молодшою сестрою та музику, аж поки всі плани в одну мить не змінює повномасштабна війна.

Зареєструватися на покази 26 вересня можна за посиланням.

Розклад показів "Кіно для кожного та кожної" на 26 вересня / Фото пресслужби проєкту

27 вересня, неділя, Центр міської мобільності (вул. Степана Бандери, 24)

14:00 – Короткометражний блок:

"Життя починається" (2025 рік, режисер Олексій Тараненко, 28 хвилин)

Це екранізація роману Павла Белянського "Битись не можна відступити", лауреата Шевченківської премії. У центрі сюжету – ветеран війни, який після важких боїв намагається адаптуватися до мирного оточення. Вдома військовому доводиться наодинці боротися з травмами, спогадами та фантомними звуками боїв.

"Природній баланс" (2026 рік, режисер Олександр Миронюк, 26 хвилин)

Молодий документаліст намагається зняти стрічку про самотність літнього чоловіка, однак дідусь насправді має родину й улюбленого хом'яка Крістіну. Коли тваринка несподівано гине, обом героям доводиться розвіяти власні ілюзії та зустрітися зі страхами віч-на-віч.

16:00 – "Май далеко, май добре" (2020 рік, режисер Ганна Ярошевич, 71 хвилина, з колекції Docudays UA)

Історія німця Мішеля, який перебрався до Карпат заради порятунку популяції водяних буйволів. Хлопець змушений розриватися між турботою про ферму та життям у Німеччині. Постійні розлуки виснажують тварин і ставлять під загрозу його стосунки з коханою.

Зареєструватися на покази 27 вересня можна за посиланням.

Програма "Кіно для кожного та кожної" на 27 вересня / Фото пресслужби проєкту

Проєкт "Кіно для кожного та кожної" реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради в межах конкурсу "Відповідальність бути / Responsibility to Be".