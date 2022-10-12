Київський тиждень критики відкриється фільмом-переможцем Канн "Трикутник смутку"

6-й кінофестиваль оголосив міжнародну й ретроспективну програми. Розпочато продаж квитків.

Фільмом-відкриттям 6-го Київського тижня критики стане "Трикутник смутку" — володар "Золотої пальмової гілки" цьогорічного Каннського кінофестивалю. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фестивалю.

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Також серед гедлайнерів міжнародної програми: стрічка Джеймса Ґрея "Час Армагеддону" з Ентоні Гопкінсом й Енн Гетевей і "Срібний ведмідь" Берлінале — "Фільм письменниці" Хона Сан Су.

Програма Київського тижня критики

Цьогорічна ретроспективна програма Київського тижня критики отримала назву Gamechangers. Вона присвячена фільмам та режисер(к)ам, які змусили світ по-іншому подивитись на кінематографії своїх країн. Представлені стрічки свого часу "змінили гру", вписали у великий світ кіно Іран, Тайвань, Данію, Нову Зеландію та Румунію. Зокрема, будуть показані "Свято" Томаса Вінтерберґа — перший фільм "Догми 95", "Піаніно" від Джейн Кемпіон, одного з головних жіночих голосів сучасного кіно, а також відбудеться спецпоказ "Ім'я: Кармен" у пам’ять про Жана-Люка Ґодара, одного з головних представників Французької нової хвилі.

2022-й стає роком фундаментального зламу — не лише в Україні, але й у цілому світі. І ми в цьому процесі не є об'єктами або пасивними спостерігачами. Ми є тими, хто змінює правила гри. Тож цьогоріч наша ретроспективна програма натхненна Україною як gamechanger,

— коментує кураторка фестивалю Дар’я Бадьйор.



6-й Тиждень критики оголосив програму / Фото пресслужби

Міжнародна програма Київського тижня критики налічує 7 картин:

" Трикутник смутку " — друга поспіль робота Рубена Естлунда, що отримала головну нагороду Канн (попередньою був його «Квадрат» 2017 року). Це нещадна іронія над суспільною елітою: сюжет розгортається довкола розкішного круїзу та його багатіїв-пасажирів, безтурботне життя яких змінюють несподівані обставини.

" — друга поспіль робота Рубена Естлунда, що отримала головну нагороду Канн (попередньою був його «Квадрат» 2017 року). Це нещадна іронія над суспільною елітою: сюжет розгортається довкола розкішного круїзу та його багатіїв-пасажирів, безтурботне життя яких змінюють несподівані обставини. У " Корсеті " Марі Крютцер австрійська імператриця Сісі (Вікі Кріпс) кидає виклик своєму віку, щоб вступити в боротьбу за образ законодавиці моди. Найкраща акторська робота програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю.

" Марі Крютцер австрійська імператриця Сісі (Вікі Кріпс) кидає виклик своєму віку, щоб вступити в боротьбу за образ законодавиці моди. Найкраща акторська робота програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Мелодрама " Одного чудового ранку " Мії Хансен-Льове — ще одна призерка Канн (Премія Label Europa Cinemas). Картина про молоду жінку (Леа Сейду), чиє життя сповнене турботи про дочку й батька, який страждає на складну дегенеративну хворобу.

" Мії Хансен-Льове — ще одна призерка Канн (Премія Label Europa Cinemas). Картина про молоду жінку (Леа Сейду), чиє життя сповнене турботи про дочку й батька, який страждає на складну дегенеративну хворобу. Драма " Час Армагеддону " Джеймса Ґрея з Офіційного конкурсу Канн — історія дорослішання й нерівності двох хлопчиків — єврея та його темношкірого однокласника.

" Джеймса Ґрея з Офіційного конкурсу Канн — історія дорослішання й нерівності двох хлопчиків — єврея та його темношкірого однокласника. Події драми " Земля Бога " Глінура Палмасона розгортаються в 19 столітті. Молодий священник вирушає на віддалений острів, де прагне звести церкву. Прем’єра відбулася в межах програми "Особливий погляд" у Каннах, а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні картина здобула Приз Zabaltegi-Tabakalera.

" Глінура Палмасона розгортаються в 19 столітті. Молодий священник вирушає на віддалений острів, де прагне звести церкву. Прем’єра відбулася в межах програми "Особливий погляд" у Каннах, а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні картина здобула Приз Zabaltegi-Tabakalera. Стрічка " Мовчазні двійнята " Аґнєшки Смочиньскої познайомить глядачів із реальною історією сестер Ґіббонс, які закрились від жорстокого світу і перервали будь-яку з ним комунікацію, спілкуючись тільки між собою. Прем’єра картини також відбулась у програмі "Особливий погляд" у Каннах.

" Аґнєшки Смочиньскої познайомить глядачів із реальною історією сестер Ґіббонс, які закрились від жорстокого світу і перервали будь-яку з ним комунікацію, спілкуючись тільки між собою. Прем’єра картини також відбулась у програмі "Особливий погляд" у Каннах. "Фільм письменниці" Хона Сан Су — мінімалістична чорно-біла картина про письменницю у творчій кризі. Жінка рушає в невелику подорож, де з нею трапляється низка випадкових зустрічей. Вони підштовхують героїню до створення власного фільму.



6-й Тиждень критики оголосив програму / Фото пресслужби

У програму Gamechangers увійшли 5 фільмів та один спеціальний показ:

" Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся " (2000) — міжнародний блокбастер від Енґа Лі, який пізніше подарує світові "Горбату гору" та "Життя Пі". Відзначена чотирма Оскарами, ця картина відкрила заходу тайванський кінематограф і дала нове дихання фільмам про бойові мистецтва.

" (2000) — міжнародний блокбастер від Енґа Лі, який пізніше подарує світові "Горбату гору" та "Життя Пі". Відзначена чотирма Оскарами, ця картина відкрила заходу тайванський кінематограф і дала нове дихання фільмам про бойові мистецтва. " Свято " (1998) — фільм режисера Томаса Вінтерберґа ("Ще по одній") про скандал у великій заможній родині. Це перша картина, знята за правилами "Догми 95" — натуралістичного авангардного напряму, що передбачав відмову від спецефектів, традиційного світла й монтажу та фокусувався на сюжеті й акторській грі. Володар Призу журі Канн.

" (1998) — фільм режисера Томаса Вінтерберґа ("Ще по одній") про скандал у великій заможній родині. Це перша картина, знята за правилами "Догми 95" — натуралістичного авангардного напряму, що передбачав відмову від спецефектів, традиційного світла й монтажу та фокусувався на сюжеті й акторській грі. Володар Призу журі Канн. " Піаніно " (1993) став проривом новозеландського кіно. Його режисерка Джейн Кемпіон (авторка нещодавнього гіта "У руках пса") влучно репрезентує female gaze у сучасному кінематографі. Події стрічки розгортаються у вікторіанську епоху довкола шотландки, яку батько продає чоловіку в Новій Зеландії. Картина відзначена трьома Оскарами.

" (1993) став проривом новозеландського кіно. Його режисерка Джейн Кемпіон (авторка нещодавнього гіта "У руках пса") влучно репрезентує female gaze у сучасному кінематографі. Події стрічки розгортаються у вікторіанську епоху довкола шотландки, яку батько продає чоловіку в Новій Зеландії. Картина відзначена трьома Оскарами. " 4 місяці, 3 тижні і 2 дні " (2007) Крістіана Мунджіу — один із найяскравіших фільмів Румунської нової хвилі й досі єдина "Золота пальмова гілка" для румунського повнометражного кіно. За сюжетом картини молода дівчина з небажаною вагітністю зіштовхується з суворими тоталітарними законами режиму, близького до свого краху.

" (2007) Крістіана Мунджіу — один із найяскравіших фільмів Румунської нової хвилі й досі єдина "Золота пальмова гілка" для румунського повнометражного кіно. За сюжетом картини молода дівчина з небажаною вагітністю зіштовхується з суворими тоталітарними законами режиму, близького до свого краху. "Смак вишні" (1997) — стрічка Аббаса Кіаростамі. Перемога фільму в Каннах стала запізнілим визнанням не тільки режисера, а й усього іранського кіно, неореалістична хвиля якого стала модною в Європі з кінця 80-х. Розповідає картина про чоловіка, який замислив учинити самогубство, і тепер шукає помічника, щоб той його закопав.

У межах ретроспективної програми також відбудеться спеціальний показ фільму "Ім'я: Кармен" Жана-Люка Ґодара — у пам'ять про видатного режисера, який став для багатьох уособленням перманентної революції та надихав змінювати кіно. У центрі цієї стрічки 1983 року — юна авантюристка, яка очолює злочинну банду й готує пограбування банку. Картина була відзначена "Золотим левом" Венеційського кінофестивалю.

Київський тиждень критики Міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Подія розширилася попри війну: Міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Подія розширилася попри війну: програма фестивалю складається з 28 стрічок, які продемонструють у межах п’яти секцій. Окрім добірок міжнародних гітів та культової ретроспективи, на Київському тижні критики відбудуться національні прем’єри шести головних українських фільмів року, покази актуальних британських картин, а також створеної спільно з Довженко-Центром ретроспективної програми "Історія української комедії". Традиційно в межах події відбудеться нагородження Премією "Кіноколо", яка у 2022 році відзначить перший ювілей.

Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень". Продаж абонементів і квитків триває.