Прокат "Вічних" скасували у кількох країнах Близького Сходу: ймовірна причина

У Саудівській Аравії, Катарі, Кувейті, Бахрейні та Омані влада заборонила транслювати "Вічних" від Marvel у кінотеатрах без пояснення причини. Прем’єра фільму у цих країнах мала відбутися 11 листопада.

За інформацією ЗМІ, це пов'язано із демонстрацією поцілунку гомосексуальної пари у стрічці. Місцеві цензори запропонували Disney вирізати сцени інтимного характеру, однак компанія відмовилася.

До речі У новому промо "Вічних" показали першу в історії Marvel ЛГБТК+ сім’ю

За даними Deadline, в ОАЕ, Лівані, Єгипті та Йорданії прем’єра стрічки відбудеться, але з неї виріжуть відверті сцени не залежно від орієнтації персонажів – і гомосексуальні, і гетеросексуальні. Для кіноринків цих країн – це звичайна практика.

Журналісти The Hollywood Reporter вважають, що у цензорів виникли питання через появу у фільмі Фастоса, першого гомосексуального героя кіновсесвіту Marvel, та одностатевої пари. В одній зі сцен, зазначає видання, Фастос та його чоловік "пристрасно цілуються".

Яку ЛГБТ-сцену показали у "Вічних" та пояснення Хлої Чжао

Один із головних героїв "Вічних", Фастос, якого зіграв Браян Тайрі Генрі – гей. У фільмі ми бачимо сцени поцілунку Фастоса та його хлопця. Нещодавно режисерка Хлоя Чжао в інтерв’ю IndieWire заявляла з надією, що ці сцени не виріжуть із закордонних версій "Вічних".

Режисерка також розповіла, що рішення про появу у "Вічних" ЛГБТ-персонажів було ухвалено ще до виробництва фільму. Питання з цензурою, за словами Хлої Чжао, вже порушувалося, але вона не простежила, чим усе закінчилося.

Я не знаю всіх деталей, але вважаю, що обговорення цього питання вже проводилося. Ми з Marvel теж про це поговорили, наше з компанією гаряче бажання, – щоб уже змонтований фільм не змінювався. Схрестимо пальці,

– нагадує режисерка.

Орієнтація Фастоса дозволяє краще зрозуміти персонажа, – Чжао

За словами Режисерки, сюжетна лінія Фастоса приблизно така: він бачить людство загалом і вірить, що технології зможуть розв’язати всі проблеми. Потім через деякі події він втрачає цю віру. Далі Фастос перестає сприймати людство як одне ціле і звертає увагу на конкретну людину. Він закохується в неї та хоче дитину.

Це ніби ми з вами подивилися новини, втратили будь-яку надію, а потім прийшли додому, подивилися на кохану(ого), на вашу спільну дитину, і вирішили: "Ну насправді за це варто боротися",

– пояснює Чжао.

У фільмах Marvel буде ще більше ЛГБТ-персонажів, – Файгі

У день світової прем’єри Кевін Файгі, американський продюсер, який є головою Marvel Studios з 2007 року, прокоментував появу ЛГБТ-персонажів у кіновсесвіті Marvel. Зокрема, він сказав, що "це лише початок".

Персонажі-геї були в коміксах і раніше. У фільмах їх зараз буде більше, ніж раніше, і це лише початок,

– поділився Кейгі.

Нагадаємо, за місяць до прем’єри "Вічних", творці фільму вирішили заінтригувати глядачі і показали новий промо ролик, в якому вперше з’явився Фастос. На кадрах можна побачити першу в історії кіновсесвіту Marvel ЛГБТК+ сім’ю: Фастоса у виконанні Браяна Тайрі Генрі, його чоловіка Хааза Слейман і їхнього сина, який у відео розповідає, що бачив по телевізору Ікаріса. Чоловік Фастоса, за професією архітектор, в епізоді мовчить.

"Вічні" 2021: дивіться новий промо ролик