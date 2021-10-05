Що показали у новому промо найочікуванішого фільму осені

У промо ролику головна героїня Тена, яку зіграла Анджеліна Джолі, пояснює, чому Вічні прилетіли на Землю і чому так довго були осторонь від людей. У ньому ще раз повторюють, що команда супергероїв покликана захищати людство, а також жартують щодо того, що один з них не носить плаща.

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На кадрах можна побачити першу в історії кіновсесвіту Marvel ЛГБТК+ сім’ю: Фастоса у виконанні Браяна Тайрі Генрі, його чоловіка Хааза Слейман і їхнього сина, який у відео розповідає, що бачив по телевізору Ікаріса. Чоловік Фастоса, за професією архітектор, в епізоді мовчить.

Замість того, щоб зациклюватися на цьому (ЛГБТК+ сім'ї – Screen Rant) або робити центром уваги, до цього ставляться по-буденному, як до звичного повсякденного явища, яким воно і є,

– зазначили у Screen Rant.

Крім сім'ї Фастоса, у відео показують Гільгамеш, який використовує свої сили у боротьбі з девіантами – істотами, від яких група безсмертних суперлюдей оберігає людство.

"Вічні" 2021: дивіться новий промо ролик

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Хто такі Вічні Вічні – раса суперлюдей, яка створила розумне життя на Землі. Впродовж тисячі років вони ховалися від людства, таємно захищаючи його від девіантів. Опанувати такими потужними силами їм допоміг вождь Кронос, який проводив експерименти й зробив вічних могутніми та безсмертними. Головний ворог Месників Танос – теж вічний, оскільки він онук Кроноса.

Акторський склад фільму "Вічні"

Анджеліна Джолі ("Чаклунка: Повелителька темряви");

Річард Медден ("1917"), Сальма Гаєк ("Тілоохоронець дружини кілера");

Кумейл Нанджіані ("Дулітл", "Махач вчителів");

Джемма Чан ("Капітан Марвел");

Режисером епічної історії стала Хлої Чжао – режисерка фільму "Земля кочівників" (Nomadland), яка на Оскарі 2021 року виборола перемогу в номінації за найкращу режисерську роботу. Прем’єра "Вічних" відбудеться 4 листопада 2021 року.