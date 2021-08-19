Режисером епічної історії стала Хлої Чжао – режисерка фільму "Земля кочівників" (Nomadland), яка на Оскарі 2021 року виборола перемогу в номінації за найкращу режисерську роботу.

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Чим здивував трейлер "Вічних"

Супергерої не можуть захистити людей від них самих, бо отримали сувору заборону на втручання у справи смертних. Вічні знову мають зібратися, щоб протистояти своїм найдавнішим ворогам.

5 років тому Танос за якусь мить винищив пів всесвіту, та мешканцям цієї планети довелося повернути зниклих і зірвати його план,

– розказують у трейлері.

З трейлеру стає зрозуміло, як Месники повернули половину зниклого людства через Танос. У всесвіті є прихована сила, яка намагається знищити Землю. У Вічних є сім днів, щоби запобігти кінцю світу.

Рівно тиждень. Ми вічні. Нас послали сюди сім тисяч років тому, щоб захистити людей від Девіантів,

– йдеться у відео.

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Акторський склад фільму "Вічні"