Режиссером эпической истории стала Хлои Чжао – режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland), которая на Оскаре 2021 одержала победу в номинации за лучшую режиссерскую работу.
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Чем удивил трейлер "Вечных"
Супергерои не могут защитить людей от них самих, потому что получили строгий запрет на вмешательство в дела смертных. Вечные снова должны собраться, чтобы противостоять своим давним врагам.
5 лет назад Танос за мгновение уничтожил половину вселенной, и жителям этой планеты пришлось вернуть пропавших и сорвать его план,
– рассказывают в трейлере.
С трейлера становится понятно, как Мстители вернули половину пропавшего человечества из-за Таноса. Во вселенной есть скрытая сила, которая пытается уничтожить Землю. У Вечных семь дней, чтобы предотвратить конец света.
Ровно неделю. Мы вечны. Нас послали сюда семь тысяч лет назад, чтобы защитить людей от Девиантов,
– говорится в видео.
"Вечные" 2021: официальный украинский трейлер
Актерский состав фильма "Вечные"
- Анджелина Джоли ("Малефисента: Владычица тьмы"),
- Ричард Мэдден ("1917"),
- Сальма Хайек ("Телохранитель жены киллера"),
- Кумейл Нанджиани ("Дулитл", "Битва преподов"),
- Джемма Чан ("Капитан Марвел"),
- Кит Харингтон (сериал "Игра престолов")