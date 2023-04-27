Велике кохання Кері Бредшоу повертається: мережу вразив тизер 2 сезону "І просто так"

Шанувальники "Сексу і міста" з нетерпінням очікують на другий сезон серіалу "І просто так". Цікаво, чи виправдає він сподівання глядачів. А поки – дивіться тизер, який днями вийшов.

Хоч перший сезон телесеріалу "І просто так" отримав погані відгуки від критиків та глядачів, актори та продюсери задоволені новим шоу. Тому і працюють ще над 10-ма новими епізодами.

До речі "Все змінюється": Netflix показав перший трейлер 3 сезону "Відьмака"

2 сезон "І просто так" – дивіться тизер

Однією з головних інтриг другого сезону – повернення персонажа Джона Корбетта Ейдана Шоу – ще одного великого кохання Кері Бредшоу.

І саме так я зрозуміла, що деякі речі краще залишити в минулому. Але, можливо, не всі,

– каже героїня Сари Джессіки Паркер.

В оригінальному серіалі "Секс і місто", Ейдан Шоу та Керрі Бредшоу познайомилися у третьому сезоні. Ейдан, який був дизайнером меблів, зустрів Керрі на власній виставці. Після цього герої почали зустрічатися, але в результаті все закінчилося розривом в четвертому сезоні. Ейдан також з’являвся у повнометражному фільмі "Секс і місто 2", що вийшов на екрани 2010 року. За сюжетом, він був одружений та виховував трьох дітей.

Наразі невідомо, якими будуть стосунки колишніх закоханих у новому сезоні, але нещодавно папараці зняли сцени з поцілунками акторів.



Ейдан Шоу та Керрі Бредшоу у 2 сезоні / Daily Express

Крім цього, у другому сезоні "І просто так" ми побачимо продовження роману Міранди (Сінтії Ніксон) з радіоведучою Че Діас (Сарою Рамірез). А також те, як Шарлотта (Крістін Девіс) переживає за інтимне життя своєї доньки Лілі (Кеті Енг).

"І просто так": дивіться офіційний тизер серіалу

Шоу "Секс і місто" вийшло в ефір у 1998 році та, безперечно, здійснило революцію на телебаченні. Глядачі побачили всі складнощі жіночої дружби, яка охопила табуйовані теми, такі як секс, шлюб і побачення. Крім того, серіал запам’ятався крутими модними моментами, такими як ефектні образи з сумками-багетами, беретами та спідницями-пачками, які відтоді назавжди змінили підхід до вуличного стилю.