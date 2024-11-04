Мурахи по шкірі: 5 психологічних трилерів, які триматимуть вас в напрузі до кінця

Психологічні трилери захоплюють не лише карколомними твістами, але й можливістю зануритись у світ прихованих страхів, інстинктів і темних куточків людської психіки. Це жанр, який безжально зіштовхує своїх героїв із внутрішніми конфліктами, непростими моральними дилемами, а також із суперниками, здатними маніпулювати та штовхати їх на край.

В цій підбірці ми зібрали найкращі психологічні трилери, які подарують незабутні враження. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом!

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Психологічні трилери на вечір

"Мишоловка" (2023 року)

Самі творці цього трилера для опису "Мишоловки" обрали вислів письменниці-феміністки Маргарет Етвуд: "Чоловіки бояться, що жінки над ними насміхатимуться. Жінки бояться, що чоловіки їх вб'ють".

Отже, в основі сюжету – історія студентки Марго, яка у вільний від навчання час працює в артхаусному кінотеатрі. Тут вона знайомиться з не надто привабливим чоловіком Робертом, з яким, з усім тим, починає фліртувати. Між героями виникає взаємна симпатія, але романтичні побачення Марго та Роберта обертаються справжньою катастрофою. Це призводить до сумнівів Марго в тому, чи дійсно Роберт той, за кого себе видає. Чи дійсно для дівчини існує загроза, чи вона це лише надумує? А головне, хто з цих двох більш небезпечний – Марго чи Роберт?

Фільм був знятий на основі однойменного оповідання, яке свого часу стало вірусним і захопило своїх глядачів. Екранізація вийшла не менш таємничою та напруженою.

"Мишоловка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сяйво" (1980 року)

Цей культовий психологічний трилер став екранізацією однойменного роману Стівена Кінга. За сюжетом, письменник-невдаха на зиму влаштовується на посаду доглядальника розкішного готелю, який у цю пору року закритий для гостей. Джек привозить сюди свою дружину та сина і сподівається гарно заробити та нарешті просунутися у написанні роману. Але син Джека починає бачити жахливі видіння, яким батьки не вірять. Аж поки в стінах порожнього готелю одна за одною не починають відбуватись незрозумілі та моторошні речі з мареннями дитини письменника.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

Усьому причиною є містичні історії, пов'язані з цим дивним місцем. Джек легковажно не потрудився ознайомитися з ними до заселення в готель. Тепер жах невпинно переслідує родину Джека, яка робить спроби передчасно вибратися зі стін готелю. Але чи вдасться їм це зробити неушкодженими.

"Сім" (1995 року)

Дія фільму відбувається у безіменному американському місті. Ветеран кримінального розшуку, детектив Вільям Сомерсет, мріє покинути це місто і вже близький до здійснення цієї мрії – за 7 днів він виходить на пенсію. Однак неочікувано з детективом трапляються одразу дві халепи: новенький, недосвідчений напарник Мілс та жорстоке вбивство.

"Сім": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожного наступного дня маніяк катує нових жертв і для кожної обирає особливий, витончений спосіб вбивства. Плани Вільяма на пенсію доводиться скасувати, і він змушений взятися за розслідування, маючи в напарниках хоч і зеленого, але завзятого Мілса. У спробах зрозуміти логіку маніяка детективи здогадуються, що вбивця карає своїх жертв за їхні смертні гріхи, яких у Біблії описано сім. А Вільям та Мілс мають визначити наступного грішника до того, як це зробить кровожерливий маніяк.

"Острів проклятих" (2010 року)

Цей психологічний трилер по праву вважається фільмом із бездоганно закрученим фіналом. За сюжетом до психлікарні, що знаходиться на ізольованому острові, прибувають федеральні маршали Тедді Деніелс та Чак Оул. Напарники мають розслідувати втечу особливо небезпечної пацієнтки клініки – Рейчел Соландо, яка в божевіллі втопила своїх дітей.

Але насправді Тедді має на меті: в стінах психіатричної лікарні він понад усе прагне знайти піромана Ендрю Леддіса, якого вважає винним у загибелі своєї дружини. Однак, у міру розслідування герой зіштовхується з опором персоналу клініки. Він починає підозрювати медиків у лихій змові, але не полишає спроб докопатись до істини.

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Єретик" (2024 року)

Цей неймовірно напружений та захопливий трилер ще не вийшов на екрани, однак уже привернув до себе увагу, адже дав радикально нове амплуа зірці "Джентльменів" Г'ю Гранту, якому вперше довелося втілити на екрані безжального маніяка. Історія розповідає про двох мормонських місіонерок, які активно проповідують та намагаються навернути у свою віру літнього чоловіка.

"Єретик": дивіться онлайн трейлер фільму

На перший погляд, слухач видається місіонеркам милою та приємною людиною. Але дуже скоро дівчата виявляють, що насправді він – маніяк та антирелігійний фанатик. Налякані місіонерки намагаються вибратися з його будинку, але опиняються в лабіринті, нашпигованому безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає "випробовуваннями віри". Юні героїні змушені постати перед питаннями: "чи може хтось мати монополію на мораль?" і "хто саме заслуговує на диво?"

Фільм обіцяє бути напруженим та видовищним, а іронічний та харизматичний Г'ю Грант інтригує вже навіть у трейлері. На широкі екрани стрічка вийде 28 листопада.