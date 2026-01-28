5 психологічних трилерів, які треба подивитися після "Служниці"

1 січня в український прокат вийшов психологічний трилер "Служниця", знятий на основі однойменного роману Фріди Мак-Фадден. Режисером стрічки став Пол Фіг, а головну роль зіграла зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні.

У матеріалі 24 Каналу читайте, які психологічні трилери варто подивитися після "Служниці". Вмикайте собі їх ввечері після роботи.

Які психологічні трилери варто подивитись?

"Жінка з каюти №10" (2025)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Журналістка Лора "Ло" Блеклок подорожує розкішною яхтою та одного разу бачить, як пізно вночі пасажирку викидає за борт. Жінку запевняють, що це їй наснилося, адже всі на місці. Попри те, що їй ніхто не вірить, головна героїня продовжує шукати правду, тим самим наражаючи себе на небезпеку.

"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мовчання ягнят" (1991)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

ФБР розслідує низку злочинів, які скоїв невідомий серійний вбивця. Він отримав прізвисько "Буффало Білл" через те, що здирає шкіру з жінок, яких убиває. Правоохоронці вирішують звернутись за допомогою до вбивці-канібала Ганнібала Лектера, який колись був психіатром, а тепер перебуває в ізоляторі психлікарні.

"Мовчання ягнят": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жінка у вікні" (2021)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Дитяча психологиня Анна Фокс має тривожний розлад – агорафобію. Вона живе у Нью-Йорку і стежить за ідеальною родиною крізь вікна свого будинку. Життя головної героїні кардинально змінюється, коли вона стає свідком жорстокого злочину.

"Жінка у вікні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутні вихідні" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

У фільмі розповідається про Бет, яка запрошує свою найкращу подругу Пем провести разом вихідні у Хорватії, адже вони довго не бачились. У перший же вечір дівчата відправляються на вечірку, щоб розважитися.

Наступного дня Бет прокидається і виявляє, що її подруга зникла. Незабаром поліція знаходить Пем мертвою. У вбивстві дівчини звинуватить Бет. Довівши свою невинність, вона береться за розслідування справи.

"Незабутні вихідні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кліпни двічі" (2024)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Технологічний мільярдер Слейтер Кінг знайомиться з офіціанткою Фрідою на своєму благодійному гала-вечорі. Між ними спалахує іскра, і чоловік запрошує жінку провести разом відпустку на приватному острові.

Раптом починають відбуватися дивні речі, тож Фріда вирішує дізнатися, що це насправді за місце. Якщо головна героїня хоче залишитися живою, то їй доведеться розкрити правду.

"Кліпни двічі": дивіться онлайн трейлер фільму