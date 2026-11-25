Іноді хочеться провести вечір не за черговою романтичною комедією, а за фільмом, який змусить нервово стискати плед, підозрювати всіх персонажів і кожні десять хвилин вигадувати нову теорію. Бажано, щоб у фіналі жодна з них не підтвердилася.

24 Канал зібрав трилери на вечір, у яких напруга, психологічні ігри та непередбачувані сюжети працюють краще за подвійну порцію еспресо.

"Єретик", 2024

Жанр: психологічний трилер, жахи

IMDb: 7

Дві молоді місіонерки приходять до будинку привітного чоловіка, щоб поговорити про віру. Однак звичайна розмова перетворюється на небезпечну інтелектуальну гру, правила якої встановлює господар.

Чому варто подивитися: Г'ю Грант у ролі людини, від усмішки якої стає моторошно, – вже достатньо вагома причина. Додайте сюди філософські дискусії, психологічні маніпуляції та задушливу атмосферу.



"Єретик": дивитись трейлер

"Вбивця", 2023

Жанр: кримінальний, психологічний трилер

IMDb: 6,7

Професійний найманий убивця припускається помилки під час виконання завдання. Тепер йому доведеться розібратися з наслідками власного провалу та людьми, які становлять загрозу для його життя.

Чому варто подивитися: Девід Фінчер перетворив історію про кілера на стильне дослідження одержимості контролем. Майкл Фассбендер, холодна естетика та напруга без зайвого голлівудського галасу.



"Вбивця": дивитись

"Анотомія падіння", 2023

Жанр: психологічний, судовий трилер, драма

IMDb: 7,7

Письменницю Сандру підозрюють у вбивстві чоловіка, тіло якого знаходять біля їхнього будинку у французьких Альпах. Єдиним потенційним свідком стає їхній син із порушенням зору.

Чому варто подивитися: тут розбирають не лише обставини загадкової смерті, а й анатомію шлюбу. Фільм майстерно змушує глядача сумніватися буквально в кожному слові героїв.



"Анотомія падіння": дивитись трейлер

"Кліпни двічі", 2024

Жанр: психологічний трилер, детектив

IMDb: 6,5

Офіціантка Фріда знайомиться з технологічним мільярдером, який запрошує її відпочити на приватному острові. Розкішні вечірки, дорогий алкоголь і красиві люди швидко перестають здаватися такими вже привабливими.

Чому варто подивитися: режисерський дебют Зої Кравіц із Ченнінгом Татумом – стильна, провокаційна історія про владу, привілеї та небезпечні секрети. Ідеальна ілюстрація того, що безплатний відпочинок на приватному острові може коштувати надто дорого.



"Кліпни двічі": дивитсиь трейлер

"Конклав", 2024

Жанр: психологічний, політичний трилер, драма

IMDb: 7,4

Після смерті Папи Римського кардинали збираються у Ватикані, щоб обрати нового понтифіка. Однак за зачиненими дверима розгортається боротьба за владу, сповнена інтриг, таємниць та несподіваних викриттів.

Чому варто подивитися: блискуча гра Рейфа Файнса, розкішна операторська робота та напруга, для якої не потрібні ані перестрілки, ані погоні. Виявляється, боротьба за владу в кардинальських мантіях може бути цікавішою за будь-який шпигунський бойовик.

"Конклав": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку атмосферних фільмів на вечір.



