Нехай в ломбард здає, – Путін нагородив голлівудську зірку Стівена Сігала орденом "Дружби"

Владімір Путін нагородив проросійського актора Стівена Сігала орденом "За великий внесок у розвиток міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Україна з цього приводу звернулась до ЄС.

Про указ диктатора передають російські ЗМІ. Україна також відреагувала на інцидент і зазначила, що Сігал з початку війни підтримує злочини Росії.

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Путін нагородив голлівудську зірку Стівена Сігала орденом "Дружби"

Зокрема Гончаренко повідомив, що він разом з міжнародною санкційною коаліцією звернулись до держсекретаря США Ентоні Блінкена та верховного представника ЄС Жозепа Борреля щодо санкцій проти Сігала. "Їх має бути якнайбільше, щоб на все життя вистачило", – написав він.

Орден йому не допоможе, нехай в ломбард здає. Зате санкціями буде пишатись. Це й буде винагорода для слуги Путіна,

– заявив Гончаренко.

Нагадаємо, Сігал вже давно дружить із Путіним. Нещодавно актор приїжджав до Оленівки, де росіяни вбили полонених українських захисників.Там він знімав "фільм" на замовлення Кремля.

До того ж на тлі повномасштабного вторгнення росіян, Сігал поскаржився на русофобію та заявив, що ніколи не відмовиться від громадянства, яке отримав від Владіміра Путіна у 2016 році.