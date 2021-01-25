Г'ю Ґрант і Джейсон Стейтем зіграють у новому трилері Гая Річі: що відомо про фільм

Режисер Гай Річі готується до зйомок нового трилера "П'ять очей". У шпигунському фільмі зніматимуться Джейсон Стейтем, Г'ю Ґрант та Джош Гартнетт, що вже вразило мережу.

Джерело: Deadline

Зірковий склад стрічки – це не єдине, чим має намір дивувати глядачів Гай Річі. Відтак кіноманам варто очікувати на захопливий шпигунський екшн, який триматиме у напрузі до останньої хвилини стрічки.

Дивіться також 10 найкращих фільмів Гая Річі, які точно оцінять любителі видовищних спецефектів

Відомо, що у центрі сюжету "П'ять очей" опиниться агент МІ-6 Орсон Форчун. Від розвідувального альянсу він отримує особливе завдання – вистежити зловмисників, які захотіли придбати новітню зброю, здатну знищити цілі міста і призвести до світового хаосу. Аби не допустити терористичних атак і втрат серед невинних людей, Орсон повинен буде діяти швидко. Окрім навиків у стилі Джеймса Бонда, агент буде застосовувати і хитрість, адже проти нього постануть одні з найнебезпечніших злочинців.

Головну роль у стрічці виконає Джейсон Стейтем. А от кого зіграють Г'ю Ґрант і Джош Гартнетт, поки невідомо.



Г'ю Ґрант і Джош Гартнетт долучились до фільму Гая Річі / Фото PlayList

У фільмі "П'ять очей" також можна буде побачити Обрі Плазу, репера Bugzy Malone і Кері Елвіс.

Що відомо про кастинги Гая Річі

Гай Річі полюбляє запрошувати у свої проєкти зірок, з якими вже раніше співпрацював. Так, Джейсон Стейтем поставав у стрічках "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш" та "Револьвер". Окрім цього, актор знявся у майбутньому фільмі Гая Річі "Інкасатор".

Відомі своєю співпрацею з режисером і Г'ю Ґрант та Джош Гартнетт. Перший отримав одну з головних ролей у "Джентльменах". Водночас Джош Гартнетт з'явиться у стрічці Гая Річі "Гнів людський", реліз якої запланований на 2021 рік.