"За кілометр від епіцентру вибуху": як виглядає Одеська кіностудія після ракетної атаки по Одесі

У ніч проти 14 червня Росія атакувала Одещину крилатими ракетами "Калібр". Унаслідок удару постраждала Одеська кіностудія.

Зазначається, що будівля розташована за кілометр від епіцентру вибуху. На щастя, ніхто з працівників Одеської кіностудії не постраждав.

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Унаслідок ракетної атаки по Одесі постраждала Одеська кіностудія

Одеська кіностудія є одним з найстаріших кінопідприємств світу та всесвітнім культурним надбанням. "Це важливе місце не лише для українців, а й для світової культури загалом, адже саме тут понад сто років тому зародився національний кінематограф", – написали представники студії після ворожої атаки. Росіяни знищують нашу культуру, мирне населення та приватні будинки, але пам’ятаймо, – за це вони обов’язково понесуть відповідальність.

Кіностудія знаходиться на відстані близько одного кілометру від епіцентру вибуху, тож можна лише уявити, яких жахливих руйнувань зазнали житлові будинки, що взяли на себе основну силу вибухової хвилі,

– зазначили на фейсбук-сторінці студії.

За інформацією представників, пошкодження зазнали:

центральний вхід адміністративної будівлі (двері та механізм відкриття);

будівля цеху підготовки зйомок (часткове руйнування стелі);

будівля цеху обробки плівки (вибито 13 вікон).

Одеська кіностудія постраждала унаслідок ракетної атаки по Одесі / Фото з фейсбуку студії

Окрім Одеси, 14 червня ворог атакував ще Донеччину та Дніпропетровщину. Унаслідок ворожих атак в Одесі загинуло 3 людини, ще 13 отримали поранення. У Донецькій області також є жертви та зруйновані будинки.