Цілувалися на прогулянці: Рамі Малек підтвердив стосунки з на 15 років молодшою зіркою "Корони"

Голлівудський актор Рамі Малек вперше підтвердив роман з англійською акторкою Еммою Коррін, яка молодша за нього на 15 років. Вони разом прогулювалися з собакою в Лондоні.

Папараці зазнімкували пару під час зворушливих обіймів і поцілунків. Однак наразі закохані не поспішають офіційно оголошувати про свої стосунки.

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Малека та Коррін застукали за поцілунками

42-річний володар Оскара та зірка "Богемної рапсодії" кілька разів поцілував свою колегу – виконавицю ролі принцеси Діани в 4 сезоні серіалу "Корона". Зараз Емма має стрижку "під хлопчика", однак навіть у такому образі її важко не впізнати. Для затишної прогулянки вона обрала довгий світло-коричневий тренч, світлі джинси та чорну кофту. Довершила look маленькою сумочкою через плече та сонцезахисними окулярами.

Фото з прогулянки дивіться за посиланням

Емма на 15 років молодша за свого обранця – їй 27. Вперше їх помітили разом на концерті Брюса Спрінгстіна у Лондоні 8 липня.

До цього Малек зустрічався з Люсі Бойтон

У 2017 році на знімальному майданчику стрічки про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" Мален познайомився з Люсі Бойтон. За іронією долі, вони зіграли закоханих, а після завершення зйомок закрутили роман у реальному житті.

Вперше про стосунки між акторами заговорили весною 2018-го, однак закохані не підтверджували цю інформацію. Вже на початку 2019 року вони разом з'явилися на церемонії вручення Оскара, а в травні оголосили про заручини.

Інсайдери західних ЗМІ повідомляли, що Рамі Малек та Люсі Бойтон хочуть зробити дві весільні церемонії: у Великій Британії та США. Наречені не приховували щирих почуттів, нетерпляче чекали весілля. Рамі навіть казав, що вони ідеально підходять одне одному, однак історія кохання, яка до сліз розчулила Голлівуд, не мала щасливого завершення.