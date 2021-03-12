Дженніфер Еністон вразила стилем на зйомках 2 сезону "Ранкового шоу": фото

У Голлівуді тривають зйомки нових серій "Ранкового шоу". І, згідно з фото, 2 сезон буде не менше вражати глядачів стилем актрис Дженнфер Еністон та Різ Візерспун.

На нових фото, які зробили папараці у Лос-Анджелесі, можна побачити процес зйомок. У кадрі Дженніфер Еністон постала у стильному чорному пальті, штанах-палаццо та з маленькою сумкою, перекинутою через плече. Водночас Різ Візерспун приміряла більш яскравий образ: пальто винного кольору та приталені штани в поєднанні з черевиками на підборах виглядали дуже елегантно.

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Прихильники "Ранкового шоу" вже припустили, що у нових серіях Бредлі частково замінить свою колегу Алекс. Водночас поява Чарлі Блека на нових фото натякнула, що продюсер буде вмовляти героїню Дженніфер Еністон повернутись в медіа. Ці здогадки частково підтверлила сама актриса.

"Моя героїня бере паузу і не працює на телебаченні. Вона повертається в реальність, і є думка, що, занурившись у справжню реальність, вона запитає себе: "Якого хр*на тут діється?!" Словом, 2 сезон ми розпочнемо з гігантського сейсмічного поштовху, який вже стався, і ми йдемо у невідомість з питанням: "І що тепер?" – розповіла Дженніфер Еністон виданню Deadline.

"Ранкове шоу": що відомо про серіал

Дебютний сезон "Ранкового шоу" вийшов на екрани у 2019 році та одразу ж відзначився чималим успіхом. Все тому, що на прикладі провідного американського телеканалу автори проєкту порушили тему сексуальних домагань та наслідків харасменту.

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Вже у 2 сезоні планують залучити у сюжет не менш актуальні теми. Зокрема, згадають пандемію коронавірусу та протести Black Lives Matter. В одному з інтерв'ю Дженніфер Еністон зазначила, що її героїня частково покине журналістику. Що ж змусить її змінити думку та повернутись на "Ранкове шоу" – глядачі побачать вже у нових епізодах.

Зйомки 2 сезону "Ранкового шоу" стартували у Лос-Анджелесі. Ймовірно, прем'єра стрічки відбудеться до кінця 2021 року, однак офіційної дати релізу поки не оголошують.